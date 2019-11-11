Проломили головы: в Киеве зверски избили ветерана АТО с женой

Проломили головы: в Киеве зверски избили ветерана АТО с женой

В воскресенье, 10 ноября, в Киеве преступники зверски избили ветерана АТО Игоря Панова (позывной "Хан") вместе с женой. От ударов пострадавшие получили тяжкие телесные повреждения и впоследствии впали в кому.

Об этом написала волонтер Татьяна Грубенюк в Facebook.

Как передает источник, супруги подверглись нападению на лестничном пролете одного из домов столицы.

"Общалась с полицией, что произошло - никто не знает! Нашли их соседи. Никто не слышал ни ссор, ни криков или потасовки! Били чем-то очень тяжелым и с особой жестокостью (((" , - отметила волонтер.

Позже их госпитализировали в Киевскую клинику № 17. Состояние пострадавших очень тяжелое: оба супруга пребывают в коме.

"У Хана травма гораздо тяжелее (чем у жены - прим. ред.). Кроме многочисленных костных обломков, (наблюдаются - прим.ред.) сильные гематомы головного мозга. И, если я правильно поняла, разбита половина лица! (((", - уточнила Грубенюк.

Немного погодя полиция смогла поймать злоумышленников и раскрыть детали преступления.

"Мы установили, что вчера вечером между сыном и матерью в телефонном разговоре возник конфликт. Поэтому парень приехал в дом, где она проживала. Во время очередной ссоры он пытался ее избить, поэтому за женщину вступился его отчим. Впоследствии пасынок позвал своего друга, с которым и нанесли супругам телесные повреждения и скрылись", - заявили полицейские.

По факту преступления открыто уголовное производство ("Покушение на убийство").

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