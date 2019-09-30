"Живешь, п.. дар!": первого гея ВСУ жестко отлупили националисты – ФОТО

"П.. дар!": первого гея ВСУ жестко отлупили националисты – ФОТО

В субботу, 28 сентября, националисты избили ветерана АТО Василия Давыденко, который ранее совершил каминг-аут (признался в гомосексуальности – прим. ред.).

Об этом заявил ветеран АТО Виктор Пилипенко.

"В эту субботу пятеро радикалов-гомофобов подстерегли нашего собрата, ветерана Василия Давыденко под его домом и напали. Напали из-за его каминг-аута. Василий рассказывает, что все произошло очень быстро, сказали: "Думал, мы не узнаем, где ты живешь, п@@ар?". Эти крысы били в пах (такого даже гопота не делает), в голову, потом ногами. Впятером..", - написал ЛГБТ-активист в Facebook.

О состоянии пострадавшего Пилипенко ничего не сообщил, однако указал, что нападавшие порвали Давыдено "специальный пояс-корсет для позвоночника, искалеченного во время войны".

Василий Давыденко

По мнению ЛГБТ-активиста, наводку на Давыденко мог дать кто-то из его коллег по работе. На данный момент он ищет новое место трудойстройства.

Для справки

Василий Давыденко – ветеран АТО, ЛГБТ-активист. Пошел на фронт из-за любовника Артема, который погиб на Востоке Украины. Воевал с июля 2014 г. на территории Луганской области в составе батальона "Донбасс". Уволен из ВСУ в середине 2015 г. из-за проблем со здоровьем.

Василий Давыденко с любимым Артемом

Позже он одним из первых в украинской армии совершил каминг-аут (признался в нетрадиционной сексуальной ориентации - прим. ред.).

Напомним, Вакарчук поддержал ЛГБТ – заявление.