Ярослав Дубневич Владимир Зеленский война на Донбассе

Польша не будет выдавать русским добровольца Мазура

10:00
Игоря Мазура не отправят в Россию - фото 1
Игоря Мазура не отправят в Россию

Польские власти не собираются депортировать в Россию приехавшего по их же приглашению ветерана АТО Игоря Мазура, который является одним из руководителей националистического движа в Украине.

Об этом на своей странице в Facebook написала вицеспикер Сейма Малгожата Госевска.

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По ее словам, украинскому активисту придется пройти по стандартной процедуре рассмотрения ордена Интерпола. Это состоится 12 ноября. Само же задержание ни в чем не повинного борца с русскими политик назвала "техническим исполнением международных соглашений.

- Гражданский активист и ветеран войны в Донбассе, в Грузии и Чечне стал жертвой действий восточных соседей. Он был внесен российскими службами в реестр задержаний Интерпола. Это наглядный пример использование Кремлем институтов международного права для политической мести, - подчеркнула Госевска. - Польские власти и суды будут тщательно расследовать это дело. Я со своей стороны помогаю и гарантирую невиновность Игоря Мазура против российских обвинений.

Напомним, воевавшего против оккупантов добровольца задержали вчера на въезде в Польшу из-за того, что русские внесли его в международный розыск. Из-за этого вечером в субботу у посольства Польши в Киеве несколько сотен побратимов Мазура требовали его немедленного освобождения.

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