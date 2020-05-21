Прокуратура допросит Гордона за интервью с Гиркиным: Но есть нюанс

Прокуратура допросит Гордона за интервью с Гиркиным: Но есть нюанс

Офис генерального прокурора допросит журналиста Дмитрия Гордона за интервью с российским боевиком Игорем Гиркиным (Стрелковым).

Об этом сообщает Ukrainian BBC со cсылкой на ОГП.

По данным СМИ, прокуратура намеревается допросить Дмитрия Гордона в качестве свидетеля и получить от него оригиналы записи интервью с Игорем Гиркиным и Натальей Поклонской. Как уточняют следователи, материалы журналиста содержат информацию о совершении ими преступлений в Крыму и на Донбассе.

Что "нового" ОГП узнала от Гиркина?

По версии следствия, в скандальном интервью Игорь Гиркин "едва ли не впервые" подтвердил свою осведомленность о том, что он является фигурантом уголовного производства о гибели MH17, рассматриваемого судом Нидерландов.

"Указанное обстоятельство может быть использовано прокурорами Нидерландов в ходе указанного судебного разбирательства как осведомленность Гиркина о возможности реализации своего права на защиту от предъявленного ему обвинения", - говорится в ответе ОГП, полученном BBC.

Остальную "полезную нформацию" следователи намерены передать в офис прокурора Международного уголовного суда (ОП МКС).

Интервью" с Гиркиным: Как это было

18 мая Дмитрий Гордон взял 3,5-часовое интервью у российского боевика Игоря Стрелкова. Его "разговор" с террористом был очень негативно воспринят украинской общественностью: многие работники СМИ осудили действия журналиста

Из представителей власти позитивную оценку произошедшему дали лишь глава Нацсовета реформ Михаил Саакашвили и замглавы ОГУ Гюндуз Мамедов. По их мнению, озвученная в интервью информация может быть использована правоохранителями в следственных целях.

Оправдать свои действия попытался и сам Дмитрий Гордон, заявив, что его "беседа" с Гиркиным является результатом "сотрудничества с украинскими спецслужбами". Позже оказалось, эта информация не соответствует действительности.