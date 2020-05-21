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Прокуратура допросит Гордона за интервью с Гиркиным: Но есть нюанс

08:40
Прокуратура допросит Гордона за интервью с Гиркиным: Но есть нюанс - фото 1
Прокуратура допросит Гордона за интервью с Гиркиным: Но есть нюанс

Офис генерального прокурора допросит журналиста Дмитрия Гордона за интервью с российским боевиком Игорем Гиркиным (Стрелковым).

Гиркин дерзко ответил на решение суда по иску родственников погибших на МН17

Об этом сообщает Ukrainian BBC со cсылкой на ОГП.

По данным СМИ, прокуратура намеревается допросить Дмитрия Гордона в качестве свидетеля и получить от него оригиналы записи интервью с Игорем Гиркиным и Натальей Поклонской. Как уточняют следователи, материалы журналиста содержат информацию о совершении ими преступлений в Крыму и на Донбассе.

Что "нового" ОГП узнала от Гиркина?

По версии следствия, в скандальном интервью Игорь Гиркин "едва ли не впервые" подтвердил свою осведомленность о том, что он является фигурантом уголовного производства о гибели MH17, рассматриваемого судом Нидерландов.

"Указанное обстоятельство может быть использовано прокурорами Нидерландов в ходе указанного судебного разбирательства как осведомленность Гиркина о возможности реализации своего права на защиту от предъявленного ему обвинения", - говорится в ответе ОГП, полученном BBC.

Остальную "полезную нформацию" следователи намерены передать в офис прокурора Международного уголовного суда (ОП МКС).

Интервью" с Гиркиным: Как это было

18 мая Дмитрий Гордон взял 3,5-часовое интервью у российского боевика Игоря Стрелкова. Его "разговор" с террористом был очень негативно воспринят украинской общественностью: многие работники СМИ осудили действия журналиста

Из представителей власти позитивную оценку произошедшему дали лишь глава Нацсовета реформ Михаил Саакашвили и замглавы ОГУ Гюндуз Мамедов. По их мнению, озвученная в интервью информация может быть использована правоохранителями в следственных целях.

Оправдать свои действия попытался и сам Дмитрий Гордон, заявив, что его "беседа" с Гиркиным является результатом "сотрудничества с украинскими спецслужбами". Позже оказалось, эта информация не соответствует действительности.

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Дмитрий Гордон Офис генерального прокурора Игорь Гиркин Новости Украина Наталья Поклонская Расследование MH17
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