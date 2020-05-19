"Патриот Украины!": Саакашвили защитил Гордона за интервью с русским боевиком

"Патриот Украины!": Саакашвили защитил Гордона за интервью с русским боевиком

Глава Нацсовета реформ Михаил Саакашвили встал на защиту Дмитрия Гордона за интервью с русским боевиком Игорем Стрелковым (Гиркиным).

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на пост политика в Facebook.

"Совершенно не понимаю и не приемлю нападок на Дмитрия Гордона из-за интервью с известным врагом Украины, которого прислали из России для разжигания и поддержки сепаратистов. Это профессиональная обязанность журналиста разговаривать со всякого рода людьми, в том числе с теми, кого мы абсолютно не приемлем. Я знаю Дмитрия Гордона. Я знаю, что он патриот Украины. Я знаю, что он не приемлет сепаратизм. Я знаю, что он не является поклонником этих субъектов, которых он интервьюировал", - заявил Михаил Саакашвили.

По мнению политика, Дмитрию Гордону удалось "разоблачить Стрелкова" и заставить его "дать показания против себя".

"В этом эфире Гиркин дал прямые показания против себя, против Путина, против Российской федерации, и её спецслужб, которые как минимум будут хорошо использованы при получении решения международного суда ООН по делу об аннексии Крыма и по агрессии России в Донбассе. Хотя бы ради этого стоило брать это интервью. Говорю это как юрист с опытом ведения дел в международных судебных инстанциях. Действительно, Гиркин давал и другие интервью, но он точно ещё так системно не разоблачал себя и других, как его заставил сделать Дмитрий Гордон!", - добавил Саакашвили.

Отметим, что далеко не все придерживаются того же мнения, что и глава Нацсовета реформ. Так, журналист Денис Казанский назвал беседу Гордона с Гиркиным "скучной" и "абсолютно бесполезной".

А главред "Цензор.нет" Юрий Бутусов призвал Гордона удалить скандальное видео.

Что было ранее?

18 мая Дмитрий Гордон взял 3,5-часовое интервью у российского боевика Игоря Стрелкова. Его беседа была очень негативно воспринята украинской общественностью: многие работники СМИ осудили действия журналиста, а часть граждан перешла к более активным мерам и устроила акции протеста у офиса издания "Гордон.ua".

После поднявшегося резонанса, Дмитрий Гордон попытался оправдаться, заявив, что его интервью с Гиркиным является результатом "сотрудничества с украинскими спецслужбами". По факту инцидента СБУ начала проверку.