СБУ не "курировала" интервью Гордона с Гиркиным – заявление

СБУ не "курировала" интервью Гордона с Гиркиным – заявление

Служба безопасности Украины опровергла свое кураторство в проведении интервью Дмитрия Гордона с российским боевиком Игорем Стрелковым (Гиркиным).

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Служба безопасности Украины сообщает, что проведение интервью с Натальей Поклонской и Игорем Гиркиним (Стрелковым) является инициативой журналиста Дмитрия Гордона. Между тем, вся информация, озвученная в этих интервью, уже подробно анализируется сотрудниками Службы на предмет ее использования, как дополнительных доказательств захвата Российской Федерацией территории Украины и фактического развязывания войны на востоке нашей страны", - говорится в сообщении.

"Интервью" с Гиркиным: Как это было

18 мая Дмитрий Гордон взял 3,5-часовое интервью у российского боевика Игоря Стрелкова. Его "разговор" с террористом был очень негативно воспринят украинской общественностью: многие работники СМИ осудили действия журналиста, а часть граждан перешла к более активным мерам и устроила акции протеста у офиса издания "Гордон.ua".

Из представителей власти позитивную оценку произошедшему дали лишь глава Нацсовета реформ Михаил Саакашвили и замглавы ОГУ Гюндуз Мамедов. По их мнению, озвученная в интервью информация может быть использована правоохранителями в следственных целях.

Оправдать свои действия попытался и сам Дмитрий Гордон, заявив, что его "беседа" с Гиркиным является результатом "сотрудничества с украинскими спецслужбами". Как оказалось, эта информация не соответствует действительности.