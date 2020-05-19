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СБУ не "курировала" интервью Гордона с Гиркиным – заявление

14:20
СБУ не "курировала" интервью Гордона с Гиркиным – заявление - фото 1
СБУ не "курировала" интервью Гордона с Гиркиным – заявление

Служба безопасности Украины опровергла свое кураторство в проведении интервью Дмитрия Гордона с российским боевиком Игорем Стрелковым (Гиркиным).

Гиркин дерзко ответил на решение суда по иску родственников погибших на МН17

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Служба безопасности Украины сообщает, что проведение интервью с Натальей Поклонской и Игорем Гиркиним (Стрелковым) является инициативой журналиста Дмитрия Гордона. Между тем, вся информация, озвученная в этих интервью, уже подробно анализируется сотрудниками Службы на предмет ее использования, как дополнительных доказательств захвата Российской Федерацией территории Украины и фактического развязывания войны на востоке нашей страны", - говорится в сообщении.

"Интервью" с Гиркиным: Как это было

18 мая Дмитрий Гордон взял 3,5-часовое интервью у российского боевика Игоря Стрелкова. Его "разговор" с террористом был очень негативно воспринят украинской общественностью: многие работники СМИ осудили действия журналиста, а часть граждан перешла к более активным мерам и устроила акции протеста у офиса издания "Гордон.ua".

Из представителей власти позитивную оценку произошедшему дали лишь глава Нацсовета реформ Михаил Саакашвили и замглавы ОГУ Гюндуз Мамедов. По их мнению, озвученная в интервью информация может быть использована правоохранителями в следственных целях.

Оправдать свои действия попытался и сам Дмитрий Гордон, заявив, что его "беседа" с Гиркиным является результатом "сотрудничества с украинскими спецслужбами". Как оказалось, эта информация не соответствует действительности.

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Новости Украина СБУ Игорь Гиркин Дмитрий Гордон
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