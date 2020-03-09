Суд начал слушание дела MH17: Из обвиняемых никто не пришел - ВИДЕО

Суд начал слушание дела MH17: Из обвиняемых не пришел никто

В понедельник, 9 марта, в пригороде Амстердама (Нидерланды) суд начал слушание по делу гибели малазийского Боинга в июле 2014 г.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

В начале процесса судья Хендрик Стейнхаюс заявил, что ни один из обвиняемых так и не явился в суд. Присутствовать будут только адвокаты подполковника ВДВ Олега Пулатова; им предоставлено право ознакомления со всем документами, которые они посчитают "важными".

В ближайшее время ожидается выступление 49 родственников жертв катастрофы, 84 обратятся в суд за материальной компенсацией.

Для справки

Пассажирский лайнер МН17 был сбит из ЗРК "Бук" в июле 2014 г.; погибло 298 людей. Сразу после трагедии боевики "ДНР" попытались переложить вину на Украину, однако их доводы оказались несостоятельными. В июле 2019 г. Украина передала Нидерландам уголовное дело по "Боингу".

По данным Международной следственной группы (JIT), в гибели самолета MH17 виновны россияне Сергей Дубинский ("Хмурый"), Олег Пулатов ( "Гюрза"), Игорь Гиркин ("Стрелков"), а также украинец Леонид Харченко ("Крот"). Все подозреваемые на данный момент проживают на территории РФ.

В феврале 2020 г. Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем виновникам гибели малайзийского "Боинга" и вызвала их для проведения следственных действий.