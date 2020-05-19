Интервью Дмитрия Гордона c Гиркиным является пропагандой терроризма

Гордона уличили в пособничестве террористам / Соцсети

Журналист Юрий Бутусов считает, что Дмитрий Гордон совершил факт отбеливания международных преступников, а критикует спецслужбы за медлительность.

Интервью Дмитрия Гордона с российским террористом, который признался в убийстве трех граждан Украины, и который не признался, но обвиняется в убийстве 298 человек на борту "Боинга" МН-17 - как информационный продукт является пропагандой терроризма.

То, что спецслужбы Украины и правоохранительные органы до сих пор не требуют удаления этих видео - показатель их недееспособности. Государство боится называть вещи своими именами Но с точки зрения права это сотрудничество не просто с каким-то аморальным типом - а с террористом, который официально находится в розыске в цивилизованном мире.

За такую пропаганду в Израиле Дмитрий Гордон согласно закону 2016-го года был бы привлечен к уголовной ответственности.

И если бы вместо каждой улыбки в интервью были вмонтированы кадры жертв Гиркина, тогда бы это было очевидно.

Это не разоблачение.

Дмитрий Гордон заявил, что интервью с Поклонской и Гиркиным - это операция спецслужб и прокуратуры Украины, это подтвердил и замгенпрокурора Гюндуз Мамедов. Генпрокуратура в лице Мамедова взяла на себя ответственность за данные интервью.

Разоблачение

Не разоблачение

Но в таком случае надо быть последовательным - и немедленно удалить это омерзительное видео, поскольку следствие уже получило видео, и это уже может быть приобщено к материалам дела.

Я сегодня утром общался с руководством наших правоохранительных органов - все они также считают это информационной провокацией и не согласны с публикацией. К сожалению, публичная реакция правоохранителей у нас не быстрая. То, что продолжение ротации роликов с Гиркиным и Поклонской пропагандирует терроризм, подтвердил мне и сам Гюндуз Мамедов.

Каждый час, который Дмитрий Гордон сохраняет у себя на канале Гиркина и Поклонской - каждый час он поддерживает террористов и оккупацию Крыма. Для гражданина Украины, который уважает себя и свою Родину это недопустимо, никаких оправданий быть не может.