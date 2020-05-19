Отправил флешки в Гаагу: Гордон "оправдался" за интервью с Гиркиным

Отправил флешки в Гаагу: Гордон "оправдался" за интервью с Гиркиным

Украинский журналист Дмитрий Гордон оправдал свое интервью с российским боевиком Игорем Стрелковым (Гиркиным) "сотрудничеством с украинскими спецслужбами".

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на видеообращение Гордона.

"Интервью с Натальей Поклонской и с Игорем Гиркиным были сделаны мной в содружестве с украинскими спецслужбами. Эти интервью никогда до этого не делал никто и никогда никто в Украине не опрашивал ни Поклонскую, ни Гиркина относительно измены и преступлений, которые были совершены с участием этих людей на территории Украины", - заявил журналист.

Как уточнил Гордон, флешки с материалами этих интервью будто бы уже находятся в Гааге.

"Эти показания Поклонской и Гиркина станут одним из основных свидетельских показаний на процессе по делу об аннексии Крыма и развязывании кровавой бойни на Донбассе. Только что первый заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который занимается Крымом и Донбассом, опубликовал от имени Генпрокуратуры благодарность мне, Дмитрию Гордону, за помощь Украине в расследовании громких дел в Крыму и на Донбассе", - добавил Гордон.

По факту интервью упомянутые спецслужбы (СБУ – прим. ред.) пообещали провести проверку.

Что было ранее?

18 мая Дмитрий Гордон взял 3,5-часовое интервью у российского боевика Игоря Стрелкова. Его беседа была очень негативно воспринята украинской общественностью: многие работники СМИ осудили действия журналиста, а часть граждан перешла к более активным мерам и устроила акции протеста у офиса издания "Гордон.ua".

Позитивно на скандальное интервью пока отреагировал лишь замгенпрокурора Гюндуз Мамедов, заявивший, что опубликованные материалы могут быть использованы в интересах следствия.

"В данном случае, могу выразить лишь благодарность, а не критиковать за те показания, которые услышало наше общество и правоохранительные органы. В том числе и о катастрофе самолёта MH17. Международная следственная группа, в которой я представляю интересы Украины, в настоящее время занимается сбором доказательств. Следствие нередко использует открытые материалы, которые в впоследствии служат аргументами в суде", - заявил "Цензор.нет" Гюндуз Мамедов.

Напомним, гибель MH17: В Донецке задержали одного из обвиняемых.