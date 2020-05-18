Гордон взял комплиментарное интервью у русского террориста

Это какой-то позор... / Гордон легитимизирует террориста

Так называемый “украинский журналист” Дмитрий Гордон взял интервью у бывшего главаря так называемой “ДНР” Игоря Гиркина (Стрелкова).

Об интервью с главарем русских террористов Гордон объявил днем в понедельник, 18 мая. Эфир начался в 18:00 и длился несколько часов.

Отметим, что ранее Гордон взял интервью у гражданки Украины Натальи Поклонской, которая предала свою страну и ныне находится в России. Теперь же дошло до онлайн-беседы с убивавшим украинцев человеком.

Пропаганда терроризма в режиме онлайн

Гордон задавал террористу вопросы по бумажке и не пытался “размазать” оппонента, дожимая его наводящими вопросами

Таким образом, Гиркину было позволено превратить “интервью” в инструмент антиукраинской пропаганды и обязательными мантрами про “гражданскую войну”, “единый русский народ”. Не удержался Гиркин и от того, чтобы заявить, что русские власти ему и другим террористам никак не помогали, а он и его подручные были “добровольцами”.

Все время интервью Гиркин старательно изображал фанатика, увлеченного идеей восстановления российской империи, старательно дистанцировался от Путина и спецслужб, однако Дмитрий Гордон даже не пытался ловить интервьюируемого.

Игорь Гиркин - русский террорист, виновный в массовых убийствах в Украине

Хотя, даже в таком интервью Гиркин не удержался от того, чтобы заявить о том, что в “ДНР”/“ЛНР” ныне творится сущий бардак и без помощи России квазиреспублики будут уничтожены украинской армией за день-два.

Напомним, Игорь Гиркин находится в международном розыске, он является международным террористом, ответственным за уничтожение самолета рейса МН17 (террорист это опровергает и перекладывает вину на Украину). Также россиянин был одним из медийных лиц русской оккупации Донбасса в 2014 году, прикрывая спецслужбы и армейские подразделения России. На его руках кровь многих украинцев, однако Гиркин (Стрелков) живет себе припеваючи.

Я достаточно квалифицирован, чтобы стрелять куда угодно (с)

Несколько фактов убийств украинцев Гиркин все же признал сам в "интервью", заявив, что не сожалает об этом, а также, что готов ответить за все в Международном суде в Гааге (если его поймают).