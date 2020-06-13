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Пробное ВНО не отменили: Названо условие сдачи теста

15:00
Пробное ВНО не отменили: Названо условие сдачи теста - фото 1
Пробное ВНО не отменили: Названо условие сдачи теста

Украинские абитуриенты смогут пройти пробное Внешнее независимое оценивание, несмотря на запрет Кабмина.

Из-за карантина в Украине перенесут вступительную кампанию и ВНО

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

"Вчера поздно вечером на сайте Кабинета министров Украины появилась новость о внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 12 июня 2020 № 480, подпунктом 1 пункта 4, фактически запрещающим проводить пробное ВНО в учебных заведениях 15 июня. Мы просим вас 15 июня и 17 июня не приходить на пункты проведения пробного ВНО", - заявили в госучреждении и рассказали, что нужно сделать абитуриентам для сдачи пробного теста.

В связи со сложившейся ситуацией, Центр предложил участникам пройти тестирование в домашнем режиме.

Что для этого нужно?

  • 15/17 июня в 11:00 зайти на свою информационную страницу и загрузить тестовую тетрадь и бланк ответов по украинскому языку и литературе;
  • Выполнить задание в тестовой тетради;
  • До 19 июня внести свои ответы в сервис определения результатов;
  • Получить свой результат за тестирование.

Напомним, что...

13 июня глава МОЗУ Максим Степанов заявил об отмене пробного ВНО, назначенного на 15 июня. Предварительно, само оценивание состоится не ранее августа.

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