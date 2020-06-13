Пробное ВНО не отменили: Названо условие сдачи теста

Пробное ВНО не отменили: Названо условие сдачи теста

Украинские абитуриенты смогут пройти пробное Внешнее независимое оценивание, несмотря на запрет Кабмина.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

"Вчера поздно вечером на сайте Кабинета министров Украины появилась новость о внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 12 июня 2020 № 480, подпунктом 1 пункта 4, фактически запрещающим проводить пробное ВНО в учебных заведениях 15 июня. Мы просим вас 15 июня и 17 июня не приходить на пункты проведения пробного ВНО", - заявили в госучреждении и рассказали, что нужно сделать абитуриентам для сдачи пробного теста.

В связи со сложившейся ситуацией, Центр предложил участникам пройти тестирование в домашнем режиме.

Что для этого нужно?

15/17 июня в 11:00 зайти на свою информационную страницу и загрузить тестовую тетрадь и бланк ответов по украинскому языку и литературе;

Выполнить задание в тестовой тетради ;

До 19 июня внести свои ответы в сервис определения результатов ;

в Получить свой результат за тестирование .

Напомним, что...

13 июня глава МОЗУ Максим Степанов заявил об отмене пробного ВНО, назначенного на 15 июня. Предварительно, само оценивание состоится не ранее августа.