СOVID-19 в Украине: Кабмин ввел новые ограничения

СOVID-19 в Украине: Кабмин ввел новые ограничения

Кабинет министров Украины ввел новые ограничения в стране из-за роста заболеваемости коронавирусом в Украине.

Об этом заявил глава МОЗ Максим Степанов.

"Сегодня будет комиссия, чтобы посмотреть, что происходит в каждом регионе. На заседании правительства вчера были приняты решения: мы ограничили деятельность кинотеатров, они не открываются. Также иностранцы не могут пересекать государственную границу без имеющегося полиса страхования расходов на лечение COVID-19. Установлены требования обязательной обсервации только для лиц, которые пересекают границу и прибывают из стран со значительным ухудшением ситуации с COVID-19, отменяется обсервация для тех, кто прибывает из ОРДЛО. Отменено проведение пробного ВНО, которое должно было быть 15 июня", - рассказал министр.

Пара слов о COVID-19

По состоянию на 13 июня в Украине зафиксировано 753 новых случая заболевания коронавирусом, общее количество зараженных перевалило за 30 тысяч человек. Cопоставляя эти данные со статистикой за период "жесткого" карантина (март-май), можно сделать выводы об увеличении темпов распространения COVID-19.

И несколько слов о кинотеатрах

Первоначально правительство планировало возобновить работу кинотеатров со 2 июля. Однако на данный момент это решение не очень целесообразно. Во-первых, из-за пандемии коронавируса, во-вторых, из-за переноса премьер самых ожидаемых лент, которые обещали прокатчикам огромные прибыли.