Пожар в Одессе: в полиции назвали причину ЧП

Спасатели ГСЧС завершили экспертизу по причинам пожара в одесском колледже

Следователи, работающие над раскрытием уголовного дела о пожаре в Колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, официально отмели две версии причин произошедшего из трех.

Во вторник, 17 декабря, начальник полиции Одесской области Олег Бех на брифинге заявил о получении правоохранителями результатов проведенных специалистами ГСЧС экспертиз.

По словам генерала, сразу после пожара полицейские рассматривали три версии произошедшего: неисправность электропроводки или бытовых приборов, поджог и неосторожное обращение с огнем. Эксперты подтвердили первую.

"По характерным признакам и по изъятым с места происшествия предметам, предварительно можно сообщить, что возгорание произошло из-за неисправности электропроводки или бытовых электроприборов, - отметил Бех. - Пожар начался из кабинета №9, расположенного на 3-м этаже колледжа. Сегодня из столицы приехали эксперты, которые помогают местным следователям в дополнительном осмотре места происшествия. Назначена дополнительная экспертиза, которая позволит следствию сделать окончательный вывод о причинах пожара".

В данный момент родственники 11 погибших не могут похоронить погибших. Их еще не опознали. Результаты генетической экспертизы будут готовы к концу следующей недели.

Напомним, 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. Несмотря на эвакуацию, без жертв не обошлось: погибли 16 человек.

5 декабря президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину провести проверки пожарной безопасности всех мест массового пребывания людей. 8 декабря был объявлен день памяти жертв одесской трагедии. 10 декабря работники ГСЧС начали обрушать здание колледжа.

В этот же день органы местной и центральной власти определили размеры одноразовой материальной помощи для семей жертв одесской трагедии.

11 декабря Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения для директора сгоревшего колледжа Любви Кочерги.

12 декабря спасатели ГСЧС завершили все поисковые работы.