Пожар в Одессе: опознаны останки директора института морской биологии

Бориса Александрова похоронят 27 декабря

Благодаря ДНК-экспертизе вечером в среду, 25 декабря, были опознаны останки последнего погибшего в ужасном пожаре в историческом доме Асвадурова в Одессе. Им оказался директор Института морской биологии НАН Украины Борис Александров.

По официальным данным процесс опознания останков погибших при пожаре в здании, где были расположены Колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, а также Институт морской биологии НАН Украины, завершен.

Прощание с Александровым состоится 27 декабря на биологическом факультете Одесского национального университета имени Мечникова. Сегодня в Одессе похоронят еще двоих жертв пожара, студентов колледжа Екатерину Пьяночкину и Юлию Маркину.

Напомним, 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. Адекватную эвакуацию никто не проводил, из-за чего без жертв не обошлось. На данный момент подтверждена гибель 12 человек, еще 9 находятся в больнице. Причиной ЧП полицейские называют возгорание удлиннителя в кабинете руководителя отдела колледжа. Как оказалось, женщина увидела дым, но ничего не предприняла, а закрыла дверь кабинета и ушла искать директора.

11 декабря Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения для директора сгоревшего колледжа Любви Кочерги.

12 декабря спасатели ГСЧС завершили все поисковые работы.