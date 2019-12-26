Пожар в Одессе: опознаны останки директора института морской биологии
Благодаря ДНК-экспертизе вечером в среду, 25 декабря, были опознаны останки последнего погибшего в ужасном пожаре в историческом доме Асвадурова в Одессе. Им оказался директор Института морской биологии НАН Украины Борис Александров.
По официальным данным процесс опознания останков погибших при пожаре в здании, где были расположены Колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, а также Институт морской биологии НАН Украины, завершен.
Прощание с Александровым состоится 27 декабря на биологическом факультете Одесского национального университета имени Мечникова. Сегодня в Одессе похоронят еще двоих жертв пожара, студентов колледжа Екатерину Пьяночкину и Юлию Маркину.
Напомним, 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. Адекватную эвакуацию никто не проводил, из-за чего без жертв не обошлось. На данный момент подтверждена гибель 12 человек, еще 9 находятся в больнице. Причиной ЧП полицейские называют возгорание удлиннителя в кабинете руководителя отдела колледжа. Как оказалось, женщина увидела дым, но ничего не предприняла, а закрыла дверь кабинета и ушла искать директора.
5 декабря президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину провести проверки пожарной безопасности всех мест массового пребывания людей.
8 декабря был объявлен день памяти жертв одесской трагедии.
10 декабря работники ГСЧС начали обрушать здание колледжа. В этот же день органы местной и центральной власти определили размеры одноразовой материальной помощи для семей жертв одесской трагедии.
11 декабря Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения для директора сгоревшего колледжа Любви Кочерги.
12 декабря спасатели ГСЧС завершили все поисковые работы.