Порошенко тайно поговорил с Зеленским – ФОТО

Порошенко тайно поговорил с Зеленским – ФОТО

В среду, 4 марта, Петр Порошенко пообщался тет-а-тет с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Как передает СМИ, во время голосования за новый Кабмин, в Раде возник конфликт: фракции "Голос" и "Евросолидарность" пытались убедить аппарат ВРУ голосовать за каждого министра отдельно. Позже на месте спора объявился Петр Порошенко. Когда нардепы ушли, пятый президент подошел к действующему и о чем-то с ним заговорил. О чем именно – неизвестно.

Позже политики расстались, пожав друг другу руки.

Напомним, 3 марта состоялось заседание фракции "СН", на котором президент Владимир Зеленский выдвинул кандидатуру Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра Украины. В этот же день глава Кабмина Алексей Гончарук написал заявление об отставке.

4 марта на внеочередном заседании ВРУ президент Украины Владимир Зеленский попросил рассмотреть вопрос увольнения премьер-министра Алексея Гончарука. Отставку премьер-министра поддержали 353 нардепа.

В 16: 49 ВРУ проголосовала за назначение нового главы Кабмина – Дениса Шмыгаля. Решение поддержал 291 депутат.

Около восьми часов вечера парламент определил новый состав Кабмина. Подробности читайте по ссылке.