Гончарук уволен: Сеть разрывает от МЕМОВ
Гончарук уволен: Сеть разрывает от МЕМОВ
В среду, 4 марта, Верховная Рада Украины проголосовала за увольнение премьер-министра Алексея Гончарука. Вполне предсказуемо, что это событие не могло не спровоцировать целую волну комментариев и мемов. Собрали для вас некоторые из них.
Экс-глава Кабмина Алексей Гончарук отметил свои успехи.
Блогер Антон Ходза был предельно краток.
Главред "Украинских новостей" Денис Иванеско задался вопросом целесообразности смены правительства.
Экс-соратник Порошенко Юрий Бирюков задает схожий вопрос.
И не обошлось без мемов.
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И вопрос, который теперь заботит многих.
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