Гончарук уволен: Сеть разрывает от МЕМОВ

Гончарук уволен: Сеть разрывает от МЕМОВ

В среду, 4 марта, Верховная Рада Украины проголосовала за увольнение премьер-министра Алексея Гончарука. Вполне предсказуемо, что это событие не могло не спровоцировать целую волну комментариев и мемов. Собрали для вас некоторые из них.

Экс-глава Кабмина Алексей Гончарук отметил свои успехи.

Блогер Антон Ходза был предельно краток.

Главред "Украинских новостей" Денис Иванеско задался вопросом целесообразности смены правительства.

Экс-соратник Порошенко Юрий Бирюков задает схожий вопрос.

И не обошлось без мемов.

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И вопрос, который теперь заботит многих.