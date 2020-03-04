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Гончарук уволен: Сеть разрывает от МЕМОВ

17:40
Гончарук уволен: Сеть разрывает от МЕМОВ - фото 1
Гончарук уволен: Сеть разрывает от МЕМОВ

В среду, 4 марта, Верховная Рада Украины проголосовала за увольнение премьер-министра Алексея Гончарука. Вполне предсказуемо, что это событие не могло не спровоцировать целую волну комментариев и мемов. Собрали для вас некоторые из них.

ГОНЧАРУК УШЕЛ В ОТСТАВКУ - ФОТО

Экс-глава Кабмина Алексей Гончарук отметил свои успехи.

Гончарук уволен: Сеть разрывает от МЕМОВ - фото 196786

Блогер Антон Ходза был предельно краток.

Гончарук уволен: Сеть разрывает от МЕМОВ - фото 196775

Главред "Украинских новостей" Денис Иванеско задался вопросом целесообразности смены правительства.

Гончарук уволен: Сеть разрывает от МЕМОВ - фото 196776

Экс-соратник Порошенко Юрий Бирюков задает схожий вопрос.

Гончарук уволен: Сеть разрывает от МЕМОВ - фото 196778

И не обошлось без мемов.

1.

Гончарук уволен: Сеть разрывает от МЕМОВ - фото 196780

2.

Гончарук уволен: Сеть разрывает от МЕМОВ - фото 196781

 

3.

Гончарук уволен: Сеть разрывает от МЕМОВ - фото 196782

И вопрос, который теперь заботит многих.

Гончарук уволен: Сеть разрывает от МЕМОВ - фото 196783
 

 

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