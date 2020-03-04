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Рада назначила новый Кабмин: Что изменилось?

19:50
Рада назначила новый Кабмин: Что изменилось? - фото 1
Рада назначила новый Кабмин: Что изменилось?

В среду, 4 марта, Верховная Рада Украины определила состав нового Кабмина. Решение поддержали 277 депутатов.

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  • Михаил Федоров - вице-премьер и министр цифровой трансформации;
  • Алексей Резников - вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий;
  • Вадим Пристайко - вице-премьер по вопросам евроинтеграции;
  • Денис Малюська - министр юстиции;
  • Сергей Бессараб - министр по делам ветеранов;
  • Илья Емец - министр здравоохранения;
  • Вадим Гутцайт - министр молодежи и спорта;
  • Алексей Чернышев - министр развития общин и территорий
  • Владислав Криклий - министр инфраструктуры;
  • Марина Лазебная - министр социальной политики;
  • Арсен Аваков - министр внутренних дел;
  • Олег Немчинов - министр Кабинета министров;
  • Игорь Уманский - министр финансов.
Рада назначила новый Кабмин: Что изменилось? - фото 196796

Немного погодя Рада провела голосование за нового министра обороны. Им стал Андрей Таран. Решение поддержали 285 депутатов.

Напомним, 3 марта состоялось заседание фракции "СН", на котором президент Владимир Зеленский выдвинул кандидатуру Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра Украины. В этот же день глава Кабмина Алексей Гончарук написал заявление об отставке.

4 марта на внеочередном заседании ВРУ президент Украины Владимир Зеленский попросил рассмотреть вопрос увольнения премьер-министра Алексея Гончарука. Отставку премьер-министра поддержали 353 нардепа.

В 16: 49 ВРУ проголосовала за назначение нового главы Кабмина – Дениса Шмыгаля. Решение поддержал 291 депутат.

 
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Денис Шмыгаль Верховна Рада Кабмин Новости Украина
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