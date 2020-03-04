Рада назначила новый Кабмин: Что изменилось?
В среду, 4 марта, Верховная Рада Украины определила состав нового Кабмина. Решение поддержали 277 депутатов.
- Михаил Федоров - вице-премьер и министр цифровой трансформации;
- Алексей Резников - вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий;
- Вадим Пристайко - вице-премьер по вопросам евроинтеграции;
- Денис Малюська - министр юстиции;
- Сергей Бессараб - министр по делам ветеранов;
- Илья Емец - министр здравоохранения;
- Вадим Гутцайт - министр молодежи и спорта;
- Алексей Чернышев - министр развития общин и территорий
- Владислав Криклий - министр инфраструктуры;
- Марина Лазебная - министр социальной политики;
- Арсен Аваков - министр внутренних дел;
- Олег Немчинов - министр Кабинета министров;
- Игорь Уманский - министр финансов.
Немного погодя Рада провела голосование за нового министра обороны. Им стал Андрей Таран. Решение поддержали 285 депутатов.
Напомним, 3 марта состоялось заседание фракции "СН", на котором президент Владимир Зеленский выдвинул кандидатуру Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра Украины. В этот же день глава Кабмина Алексей Гончарук написал заявление об отставке.
4 марта на внеочередном заседании ВРУ президент Украины Владимир Зеленский попросил рассмотреть вопрос увольнения премьер-министра Алексея Гончарука. Отставку премьер-министра поддержали 353 нардепа.
В 16: 49 ВРУ проголосовала за назначение нового главы Кабмина – Дениса Шмыгаля. Решение поддержал 291 депутат.