Гончарук все же написал заявление об отставке (ФОТО)

Гончарук все

Во вторник, 3 марта, пока еще премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал Верховной Раде заявление о своем увольнении. Хотя и много раз говорил, что уходить не собирается.

Утром в среду, 4 марта, в соцсетях появилось подтверждение того, что Гончарук прекратил поездку на социальном лифте Зеленского.

"Прошу принять мою отставку с должности премьер-министра Украины", - указал совсем не успешный глава правительства в документе.

Теперь же вопрос перемен во власти является лишь техническим для обладающих монобольшинством "слуг народа" делом. По данным самих нардепов, которых вчера сгоняли на заседание партии, уже сегодня лидеры Зе команды посадят в кресла министров новых людей.

Так, министерство финансов может возглавить Игорь Уманский, пост министра экономики займет Роман Жуковский, а на "растерзание" Тимофею Милованову отдадут министерство сельского хозяйства. Вместо мегаэффективного министра кабмина Дмитрия Дубилета, который показал стране способность умножать цифры на 0.888, может сесть в кресло Олег Демчина. Людмила Бугай или Алексей Чернышев, скорее всего, займут должность министра развития общин, которую сейчас занимает Денис Шмыгаль. Последний, судя по всему, и возглавит новое правительство со старыми лицами. Кроме того, под замену попадут и Зоряна Скалецкая, которая сейчас укрылась от работы в карантине в Новых Санжарах. Ее заменит бывший глава минздрава времен Януковича Илья Емец. Минспорта возглавит олимпийский чемпион по фехтованию Вадим Гутцайт, а министерство по реинтеграции - Алексей Резников. Вице-премьером по оборонной промышленности нардепы могут избрать главу Киевского конструкторского бюро "Луч" Романа Коростелева. Заменить в Офисе президента хотят и министра обороны. Вместо Андрея Загороднюка в кресло усадят Андрея Тарана. Вместо Вадима Пристайко МИД возглавит нынешний вице-премьер по евроинтеграции Дмитрий Кулеба, а минсоцполитики - Марина Лазебная.

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