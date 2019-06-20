Расследование MH17 Выборы в Раду 2019 Дмитрий Тымчук Чернобыль от HBO Владимир Зеленский война на Донбассе

Порошенко назвал своего врага. И это не Зеленский

10:55
Порошенко назвал своего злейшего врага. И это не Зеленский - фото 1
Порошенко назвал своего злейшего врага. И это не Зеленский

Глава "Евросоли" Петр Порошенко назвал своего злейшего врага. Внезапно, это не Владимир Зеленский.

Порошенко скатился на самое дно - рейтинг

По словам экс-гаранта, больше всего опасений у него вызывает партия "За життя".

"Политическую силу Бойко-Медведчука считаю нашим главным оппонентом на выборах. Они хотят стать вторыми после "Слуги народа". Они претендуют на то, чтобы зайти в большинство и в Правительство. Но пятой колонне — не место в украинской власти: Бойко и Медведчук, Мураев и Вилкул — все они должны остаться на обочине", - заявил Порошенко.

Подобная позиция вызвала улыбку у некоторых блогеров.

Порошенко назвал своего врага. И это не Зеленский - фото 182993

"Жаль, что Порошенко не был президентом Украины, и не имел возможности поставить своего главу СБУ и генпрокурора. Они бы этих подонков быстро к стенке поставили", - написал Антон Ходза.

Напомним, сразу после разгрома на президентских выборах, Петр Порошенко пообещал обновить свою партию и очистить ее от нежелательных элементов. В список последних почему-то ненароком не попали самые преданные сторонники экс-гаранта.

Зато попали скандальные кадры, вроде "маромойки" Баласинович. Правда, позже ее все-таки исключили из рядов "ЕС".

В погоне за победой, агитаторы Порошенко пошли и на другие шаги. Так, технологи "БПП" посоветовали своему лидеру больше не критиковать Зеленского.

Поможет ли это? Сложно сказать. Пока что рейтинг "БПП" скатывается вниз.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Петр Порошенко Александр Вилкул Юрий Бойко Оппозиционная платформа - За життя Новости Украина Выборы в Раду 2019
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Зеленский переедет. Поближе к мостику Кличко - фото 1
Зеленский переедет. Поближе к мостику Кличко
12:54
Луценко получил надбавку. За отличную работу - фото 1
Бездельник Луценко получил надбавку. За отличную работу
12:13
Вакарчук объединится со Слугой народа? Разумков дал ответ - фото 1
Вакарчук объединится со Слугой народа? Разумков дал ответ
11:30
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Как дела в регионах? - фото 1
Дети лейтенанта Шмидта: Как «У Зеленского» делят Одессу
20 мая, 20:10
Трагічні сторінки - фото 1
Операція «Вісла» як болюча віха стосунків України та Польщі
28 апреля, 14:15
Список самых крутых сериалов апреля 2019 - фото 1
Что смотреть дома: лучшие сериалы апреля 2019
28 апреля, 13:00
Загрузка...