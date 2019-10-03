"Поразительная коррупция": Трамп "жестко" высказался об Украине

"Поразительная коррупция": Трамп "жестко" высказался об Украине

Президент США Дональд Трамп назвал Украину очень коррумированной страной.

Соответствующее заявление американский лидер сделал во время встречи с финским президентом Саули Ниинистё.

"Украина до него (прихода к власти президента Владимира Зеленского, - прим. ред.) была известна поразительной коррупцией. Поразительной. Больше, чем в любой стране мира. Фактически она считалась одной из самых коррумпированных стран в мире. И мне не нравится давать деньги стране, которая настолько коррумпирована", - сказал президент США.

Напомним, что ранее СМИ писали о том, что будто бы американский президент планирует приостановить оказание военной помощи Украине, т.к. "усомнился" в ее целесообразности. Именно ее он будто бы и использовал для давления на Владимира Зеленского.

Позже источники в Белом доме сообщили, что наша страна все же получит помощь, но в меньшем размере.

Что касается коррупции, то Команда Зе неоднократно обещала ее побороть. Однако после парламентских и президентских выборов существенных изменений в этой сфере не произошло.

Во всяком случае по результатам. За весь срок правления Команды Зе было лишь одно резонансное задержание, а именно арест замминистра по временно оккупированным территориям Юрия Грымчака.

В то же время можно говорить о некоторых "перспективах" для борьбы с коррупцией. Так, в Украине наконец-то заработал Антикоррупционный суд. Не так давно ему значительно облегчили работу, сократив количество рассматриваемых дел.

Из других шагов "слуг" по борьбе с коррупцией стоит назвать будущее изъятие экономического контроля у полиции и СБУ и реформирование НАБУ/ГБР.

Кроме того на стадии принятия находится закон о прослушке нардепов. Однако там не все гладко.