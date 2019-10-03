У Зеленского утаили стенограмму разговора с Трампом

У Зеленского утаил стенограмму разговора с Трампом

Офис Президента Украины "утаил" стенограмму разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом.

Об этом сообщает Лига.нет со ссылкой на ответ ОП.

"На основании части 4 статьи 20 закона О доступе к публичной информации Офисом Президента принято решение о продолжении срока рассмотрения запроса до 20 дней", - говорится в пресс-службе офиса президента.

Напомним, что намедни в США разгорелся скандал из-за возможного давления Дональда Трампа на Владимира Зеленского. Оба лидера это отрицают: президент Украины словами о том, что на него может давить только 6-летний сын, а глава Америки заявлением о "чудесном разговоре" и "охотой на ведьм, организованной демократами".

Немного погодя Трамп, "окрыленный успехом", пообещал опубликовать еще один разговор с Зеленским. А вот украинского президента первая публикация очень смутила и он заявил, что давал согласие на огласку лишь реплик главы США.

С полным текстом беседы двух президентов можете ознакомиться здесь.