Владимир Зеленский Формула Штайнмайера Александр Данилюк война на Донбассе

У Зеленского утаили стенограмму разговора с Трампом

09:11
У Зеленского утаил стенограмму разговора с Трампом - фото 1
У Зеленского утаил стенограмму разговора с Трампом

Офис Президента Украины "утаил" стенограмму разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом.

Трамп давил на еще одно государство – СМИ

Об этом сообщает Лига.нет со ссылкой на ответ ОП.

"На основании части 4 статьи 20 закона О доступе к публичной информации Офисом Президента принято решение о продолжении срока рассмотрения запроса до 20 дней", - говорится в пресс-службе офиса президента.

Напомним, что намедни в США разгорелся скандал из-за возможного давления Дональда Трампа на Владимира Зеленского. Оба лидера это отрицают: президент Украины словами о том, что на него может давить только 6-летний сын, а глава Америки заявлением о "чудесном разговоре" и "охотой на ведьм, организованной демократами".

Немного погодя Трамп, "окрыленный успехом", пообещал опубликовать еще один разговор с Зеленским. А вот украинского президента первая публикация очень смутила и он заявил, что давал согласие на огласку лишь реплик главы США.

С полным текстом беседы двух президентов можете ознакомиться здесь.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Дональд Трамп Владимир Зеленский Офис Президента Новости Украина
Лига нет
powered by lun.ua
Другое на тему
Рада одобрила закон о столице. Что изменится? - фото 1
Рада одобрила закон о столице. Что изменится?
12:36
ВСУ и боевики не разведут войска. Названо условие - фото 1
ВСУ и боевики не разведут войска. Названо условие
09:39
Украинцы напоминают Зеленскому о недопустимости капитуляции - фото 1
По всей стране прошли акции протеста против "формулы Штайнмайера"
Вчера, 21:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Киев, октябрь 1990 года - фото 1
Чудо на граните: Украинская революция, о которой почти никто не помнит
Вчера, 16:45
Крим з нами! - фото 1
Кіт у мішку: Чому Росія не змогла захопити Крим у дев’яності
29 сентября, 17:45
29 сентября 1941 начались расстрелы в Бабьем Яру - фото 1
Еврейский вопрос: Трагедия Бабьего Яра как пример двойственности московской пропаганды
29 сентября, 10:30
Загрузка...