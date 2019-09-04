ГБР расширили полномочия. Что изменится?

ГБР расширили полномочия: что изменится?

Кабмин утвердил пакет документов для расширения полномочий ГБР.

Об этом cообщил глава бюро Роман Труба в Telegram.

"Мы ждали этого 1,5 года - пока Верховная Рада внесет изменения в законодательство, а все документы будут утверждены Кабинетом Министров", - написал следователь.

И рассказал, какие именно полномочия теперь появятся в ГБР.

"Теперь все это мы сможем делать сами:

• Осуществлять оперативное сопровождение;

• Проводить оперативно-розыскную работу, выявлять преступления, предотвращать их.

Нам бы еще получить право на прослушивание, но это следующая страница в истории, и думаю, она будет".

А пока ГБР полномочия расширяют, полиции их наоборот планируют урезать. Подробнее об этом читайте здесь.

К слову сказать, та же участь может постигнуть и СБУ. Намедни премьер-министр Алексей Гончарук подтвердил намерение ликвидировать отдел службы по борьбе с экономическими преступлениями.