"Всех распустить!" Богдан жестко "умыл" слуг народа

"Все расспустить!" Богдан жестко «умыл» слуг народа

В четверг, 19 сентября, в стенах Рады произошел беспрецедентный случай: "Слуга народа" провалила законопроект президента о прослушке нардепов. Удивившись фиаско, верхушка Команды Зе устроила "подчиненным" настоящий разбор полетов.

Одним из первых на ЧП отреагировал спикер Рады Дмитрий Разумков, оставновиший процесс голосования, т.к. запоздало понял, что закон не наберет нужное количество голосов.

Впоследствии прошло еще одно голосование, во время которого "слуги" поддержали доработку закона.

Список "слуг", не поддержавших закон

Разозлившись из-за сложившейся ситуации, глава ВРУ не сдержал слов и эмоций.

"Вам в уши влили порошенки-геращенки глупости. Вы доверяете чужим фракциям больше, чем своей", - заявил Дмитрий Разумков.

Ему вторил глава фракции "СН" Давид Арахамия, назвавший все произошедшее "психологической спецоперацией":

"Там было недоразумение. Некоторые политические силы намеренно внесли смуту, дезинформировали многих депутатов. Потому что это касалось лично их... Потом мы сегодня на собрании фракции это продискутировали и оказалось, что это просто была спецоперация, информационная психологическая спецоперация".

Давид Арахамия

Но больше всех из-за провала разозлился глава ОП Андрей Богдан.

"Нафиг их ("слуг" - прим. ред.) всех распустить! Что это за разводняк!?", - будто бы кричал политик.

Президент Украины Владимир Зеленский был посдержаннее и просто расспросил у Разумкова, почему "депутаты не голосовали, в чем проблемы и так далее!".

Позже в выставочном центре "Парковый" слуги провели очередной съезд, где глава ОП пригрозил "зеленым" отменой мажоритарки. В ответ один из них попросил не делать из окружающих "баранов".

Центр "Парковый". Здесь обычно проходят съезды "Слуги народа"

Отметим, что перед началом работы Рады все "слуги народа" подписали партийный меморандум, где черным по белому сказано о необходимости поддерживать все законопроекты фракции. Иначе - лишение мандата. Но до этого пока не дошло.

И сложившейся ситуации не стоит удивляться. Своего рода "минифракции" возникли в среде новоизбранных депутатов "СН" еще до сбора ВРУ. И это вполне закономерно. Во-первых, не забывайте о неоднородности состава партии, во-вторых, "зеленых" не могут обойти стороной те или иные группы влияния, в-третьих, далеко не все из них являются "ноунеймами" (никем - прим. ред.).Некоторые депутаты и до выборов были достаточно "уважемой" частью общества, так что "безоговорочая покорность" - это явно не про них.

Напомним, депутатов сократят. Но есть нюанс.