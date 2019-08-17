Грымчак поедал шаурму, а суд вынес новое решение – ФОТО

Грымчак ел шаурму, а суд вынес новое решение – ФОТО

В воскресенье, 17 августа, в черниговском суде продолжилась эпопея с арестом Юрия Грымчака. Ранее он уже был арестован, но не обошлось без досадной ошибки.

Как заявила адвокат подсудимого Татьяна Матяш, работники Фемиды и прокуратуры в своих документах неправильно указали отчество Грымчака. Следовательно, речь шла об аресте другого лица.

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Судьи решили исправить свой ляпсус. Однако в Деснянском суде опять что-то не задалось. Матяш опубликовала постановление от 17 августа, где сказано, что на сегодняшний день этот документ еще не вступил в силу и в течении 5 дней защита может подать апелляцию.

Но прокуроры настаивают на немедленном аресте подсудимого, т.е. уже 17 августа.

Также отметим, что во время заседания суда подсудимый употреблял шаурму. Фото яркого обеда выложил интернет-пользователь Вячеслав Балицкий.

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"Ещё месяц назад он пил дорогой коньяк и закусывал сыром Пуле. А сегодня с жадностью жуёт черниговскую шаурму в суде. Говорит добрі люди принесли", - написал он в Facebook.

Для справки Юрий Грымчак (род. 1965 г.) – украинский политик. В 80-х получил техническое образование, служил в армии. Начал свою политкарьеру в 1994 г. со вступления в Соцпартию Украины . В 2002 -2005 гг. помощник нардепа (на тот момент) Юрия Луценко. В 2007 г. получил депутатский мандат (блок "Наша Украина – Народная самооборона"), однако на следующую каденцию избран не был.

https://beztabu.net/novosti_t4952 https://beztabu.net/novosti_t4952

Для справки

Юрий Грымчак (род. 1965 г.) – украинский политик. В 80-х получил техническое образование, служил в армии. Начал свою политкарьеру в 1994 г. со вступления в Соцпартию Украины . В 2002 -2005 гг. помощник нардепа (на тот момент) Юрия Луценко. В 2007 г. получил депутатский мандат (блок "Наша Украина – Народная самооборона"), однако на следующую каденцию избран не был.

С 2017 г. – замминистра по временно оккупированным территориям. С 14 августа 2019 г. - завсегдатай бесед со следователями о "календариках".

https://beztabu.net/novosti_t4952

С 2017 г. – замминистра по временно оккупированным территориям. С 14 августа 2019 г. - завсегдатай бесед со следователями о "календариках".