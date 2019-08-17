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Грымчак поедал шаурму, а суд вынес новое решение – ФОТО

16:30
Грымчак ел шаурму, а суд вынес новое решение – ФОТО - фото 1
Грымчак ел шаурму, а суд вынес новое решение – ФОТО

В воскресенье, 17 августа, в черниговском суде продолжилась эпопея с арестом Юрия Грымчака. Ранее он уже был арестован, но не обошлось без досадной ошибки.

Это не взятка, это календарики - адвокат Грымчака (ФОТО ВИДЕО)

Как заявила адвокат подсудимого Татьяна Матяш, работники Фемиды и прокуратуры в своих документах неправильно указали отчество Грымчака. Следовательно, речь шла об аресте другого лица.

Грымчак поедал шаурму, а суд вынес новое решение – ФОТО - фото 186108

Шутки. Куда же без них?

Судьи решили исправить свой ляпсус. Однако в Деснянском суде опять что-то не задалось. Матяш опубликовала постановление от 17 августа, где сказано, что на сегодняшний день этот документ еще не вступил в силу и в течении 5 дней защита может подать апелляцию.

Грымчак поедал шаурму, а суд вынес новое решение – ФОТО - фото 186106

Но прокуроры настаивают на немедленном аресте подсудимого, т.е. уже 17 августа.

Грымчак поедал шаурму, а суд вынес новое решение – ФОТО - фото 186107

Также отметим, что во время заседания суда подсудимый употреблял шаурму. Фото яркого обеда выложил интернет-пользователь Вячеслав Балицкий.

Грымчак поедал шаурму, а суд вынес новое решение – ФОТО - фото 186104

Наследует Зеленского?

"Ещё месяц назад он пил дорогой коньяк и закусывал сыром Пуле. А сегодня с жадностью жуёт черниговскую шаурму в суде. Говорит добрі люди принесли", - написал он в Facebook.

Для справки

Юрий Грымчак (род. 1965 г.) – украинский политик. В 80-х получил техническое образование, служил в армии. Начал свою политкарьеру в 1994 г. со вступления в Соцпартию Украины . В 2002 -2005 гг. помощник нардепа (на тот момент) Юрия Луценко. В 2007 г. получил депутатский мандат (блок "Наша Украина – Народная самооборона"), однако на следующую каденцию избран не был.


https://beztabu.net/novosti_t4952

Для справки

Юрий Грымчак (род. 1965 г.) – украинский политик. В 80-х получил техническое образование, служил в армии. Начал свою политкарьеру в 1994 г. со вступления в Соцпартию Украины . В 2002 -2005 гг. помощник нардепа (на тот момент) Юрия Луценко. В 2007 г. получил депутатский мандат (блок "Наша Украина – Народная самооборона"), однако на следующую каденцию избран не был.

С 2017 г. – замминистра по временно оккупированным территориям. С 14 августа 2019 г. - завсегдатай бесед со следователями о "календариках".
https://beztabu.net/novosti_t4952

С 2017 г. – замминистра по временно оккупированным территориям. С 14 августа 2019 г. - завсегдатай бесед со следователями о "календариках".

 

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Юрий Грымчак суд Чернигов Новости Украина
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