США даст меньше денег Украине – СМИ

США даст меньше денег Украине – СМИ

США выделит Украине военную помощь, но на 30 млн. долл. меньше, чем предполагалось ранее.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на чиновников в администрации Дональда Трампа.

“В Администрация Трампа не исключают, что 30 из 250 миллионов долларов США не будет предоставлено Украине в виде военной помощи в этом финансовом году (который закончится 30 сентября – прим. ред.)”, - заявил инсайд.

Напомним, что ранее СМИ писали о том, что будто бы американский президент планирует приостановить оказание военное помощи Украине, т.к. "усомнился" в ее целесообразности.

Настоящей же причиной, - полагают противники Трампа, - является давление на Владимира Зеленского с целью продолжить расследование против сына Джо Байдена ( вероятного конкурента главы США на президентских выборах).