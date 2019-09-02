Полиции урежут полномочия – Гончарук

Полиции урежут полномочия – Гончарук

Кабмин собирается ликвидировать Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"В полиции ликвидируется экономический отдел. Полиция не должна вмешиваться в бизнес. Будет отдельный орган, который будет заниматься такими преступлениями", - сказал глава Кабмина.

Данное решение вполне перекликается с общей политикой Команды Зе. Ранее "зеленые" заявили намерении изъять у СБУ подведомственность экономических преступлений.

А что касается "вотчины" Авакова, то это далеко не первый удар по его министерству. Так, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о скором переподчинении Нацгвардии. Отныне деятельность ведомства будет направляться президентом Украины через командующего Нацгвардии.