В Умани хулиганы жестко отлупили хасида – ФОТО

В Умани хулиганы жестко отлупили хасида – ФОТО

В понедельник, 1 июня, в Умани неизвестные избили хасидского паломника.

Об этом сообщает Объединенная еврейская община Украины.

Инцидент произошел возле "АТБ" по улице Тищика. Несколько хасидов, приехали в магазин за покупками и нарвались на хулиганов.

Завязалась словесная перепалка, которая со временем переросла в драку. В результате нападения 4 злоумышленников одному из паломников разбили нос.

Пострадавшим оказался израильтянин с видом на жительство в Украине.

Что было ранее?

Летом 2020 г. главный раввин Украины Яков Дов Блайх заявил, что Кабмин разрешил паломничество 5 тысяч евреев в Умань. В августе Минздрав Израиля официально выступил против этой идеи, однако со стороны украинского правительства какие-либо действия предприняты не были.

17 августа мэр Умани Александр Цебрий пообещал установить блокпосты на границах города. Для пущей эффективности ограничительных мер, политик отправился в Киев для личной беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В конце августа, несмотря на призывы Кабмина не приезжать в Украину, Умань заполонили тысячи хасидских паломников.