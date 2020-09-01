В Умани хулиганы жестко отлупили хасида – ФОТО
В понедельник, 1 июня, в Умани неизвестные избили хасидского паломника.
Об этом сообщает Объединенная еврейская община Украины.
Инцидент произошел возле "АТБ" по улице Тищика. Несколько хасидов, приехали в магазин за покупками и нарвались на хулиганов.
Завязалась словесная перепалка, которая со временем переросла в драку. В результате нападения 4 злоумышленников одному из паломников разбили нос.
Пострадавшим оказался израильтянин с видом на жительство в Украине.
Что было ранее?
Летом 2020 г. главный раввин Украины Яков Дов Блайх заявил, что Кабмин разрешил паломничество 5 тысяч евреев в Умань. В августе Минздрав Израиля официально выступил против этой идеи, однако со стороны украинского правительства какие-либо действия предприняты не были.
17 августа мэр Умани Александр Цебрий пообещал установить блокпосты на границах города. Для пущей эффективности ограничительных мер, политик отправился в Киев для личной беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В конце августа, несмотря на призывы Кабмина не приезжать в Украину, Умань заполонили тысячи хасидских паломников.