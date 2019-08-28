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Коломойский назвал "замену" Авакову

15:00
Новый глава МВД: Коломойский назвал "замену" Авакову - фото 1
Новый глава МВД: Коломойский назвал "замену" Авакову

Украинский олигарх Игорь Коломойский назвал замену главе МВД Арсену Авакову. Спойлер: ее нет.

Об этом он рассказал в интервью "Цензор нет".

"У меня даже нет сомнений, что Аваков будет министром. Во-первых, нет другой кандидатуры на этот пост, а второе — в стране должны быть какие-то стабильные вещи", - заявил бизнесмен.

Отметим, что Игорь Коломойский и раньше называл Арсена Авакова незаменимым министром. Подобная симпатия напрямую связана с неоценимой помощью главы МВД зеленой команде. Весной 2019 г. Арсен Борисович четко встал на сторону будущей (теперь новой) власти, провалив избирательные сетки Петра Порошенко.

При Зе-власти вопрос о его увольнении и вовсе не поднимался.

Ему не повредило даже убийство 5-летнего Кирилла Тлявова. Как и ожидалось, об этой истории вскорее забыли, президент тактично промолчал (Зеленский скор на громкие заявления - прим. ред), а петиции об отставке одиозного министра улетели в известном направлении.

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Арсен Аваков МВД Игорь Коломойский Новости Украина
Цензор нет
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