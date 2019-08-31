Владимир Зеленский Верховна Рада Олег Сенцов война на Донбассе

Зеленский усилит свои полномочия. Что изменится?

19:00
Зеленский усилит свои полномочия. Что изменится? - фото 1
Зеленский усилит свои полномочия. Что изменится?

Президент Украины Владимир Зеленский намерен увеличить свои полномочия за счет главы МВД Арсена Авакова.

Коломойский назвал "замену" Авакову

Об этом сообщается на сайте ВРУ.

Согласно предложенному законопроекту, Команда Зе планирует вывести Национальную гвардию Украины из подчинения главы МВД. Отныне деятельность ведомства будет направляться президентом Украины через командующего Нацгвардии.

Зеленский усилит свои полномочия. Что изменится? - фото 186884

Напомним, что ранее "Слуга народа" поддержала переназначение главы МВД Арсена Авакова. Этот шаг в партии назвали "вынужденным". Однако такой ответ пришелся не по душе украинской общественности. И не спроста: за последние годыминистерство внутренних дел успело изрядно оскандалиться: Княжичи, расследование убийства Кати Гандзюк, убийство Кирилла Тлявова и т.д.

Однако даже на этом фоне действия "зеленых" легко объяснимы. Весной 2019 г. Арсен Борисович четко встал на сторону будущей (теперь новой) власти, провалив избирательные сетки Петра Порошенко.

 

 

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Владимир Зеленский МВД Арсен Аваков Нацгвардия Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
В Кремле "потеряли" Сенцова. Раскрыты детали - фото 1
В Москве "потеряли" Сенцова. Раскрыты детали
13:30
Новую главу МОЗ заменят. Кто ее сместит? - фото 1
Новую главу МОЗ уволят. Кто ее "сместит"?
12:30
Зеленского пригласили в Москву. Известно зачем - фото 1
Зеленского пригласили в Москву. Известно зачем
11:46
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 2019: Список участников и тренеров 9 сезона
Вчера, 16:45
Список главных сериалов 2019 года - фото 1
Что смотреть: Самые ожидаемые сериалы 2019 года
19 августа, 14:45
Коты в зеленых мешках порвали на лоскуты старую власть - фото 1
Остаточне прощавай: Как отправляли на пенсию политических мастодонтов из Одессы
26 июля, 13:10
Загрузка...