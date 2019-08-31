Зеленский усилит свои полномочия. Что изменится?

Зеленский усилит свои полномочия. Что изменится?

Президент Украины Владимир Зеленский намерен увеличить свои полномочия за счет главы МВД Арсена Авакова.

Об этом сообщается на сайте ВРУ.

Согласно предложенному законопроекту, Команда Зе планирует вывести Национальную гвардию Украины из подчинения главы МВД. Отныне деятельность ведомства будет направляться президентом Украины через командующего Нацгвардии.

Напомним, что ранее "Слуга народа" поддержала переназначение главы МВД Арсена Авакова. Этот шаг в партии назвали "вынужденным". Однако такой ответ пришелся не по душе украинской общественности. И не спроста: за последние годыминистерство внутренних дел успело изрядно оскандалиться: Княжичи, расследование убийства Кати Гандзюк, убийство Кирилла Тлявова и т.д.

Однако даже на этом фоне действия "зеленых" легко объяснимы. Весной 2019 г. Арсен Борисович четко встал на сторону будущей (теперь новой) власти, провалив избирательные сетки Петра Порошенко.