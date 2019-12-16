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Под Тернополем автобус с детьми попал в ДТП. Есть погибший

17:30
Под Тернополем школьный автобус попал в ДТП. Есть погибший - фото 1
Под Тернополем школьный автобус попал в ДТП. Есть погибший

В Тернопольской области школьный автобус попал в ДТП. Есть погибший.

В РФ перевернулся автобус с украинцами. Раскрыты детали

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

По данным источника, водитель автомобиля VOLKSWAGEN Sharan выехал на полосу встречного движения и как результат - столкнулся с автобусом "ЭТАЛОН", а затем врезался еще в один встречный автомобиль ВАЗ-21074. Водитель ВАЗа столкновения не пережил.

Под Тернополем автобус с детьми попал в ДТП. Есть погибший - фото 192876

Остальные участники ДТП не пострадали.

"В ходе проверки стало известно, что на момент аварии в автобусе находилось десять учеников, которые ехали на школьную олимпиаду в смт.Дружба. К счастью, дети не пострадали. Водителя иномарки - жителя Львовской области, задержали согласно статье 208 УПК", - говорится в сообщении полиции.

Под Тернополем автобус с детьми попал в ДТП. Есть погибший - фото 192877

Напомним, в Киевской области локомотив снес авто 35-летней жительницы Фастова. В следствие ДТП транспортные средства получили механические повреждения. По факту ЧП открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 291 УКУ ( "Нарушение действующих правил вождения транспорта"). В случае доказательства вины, виновнику аварии грозит наказание в виде штрафа, общественных работ или лишения свободы на срок до 5 лет.

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полиция автобус Тернопольская область дети Новости Украина
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