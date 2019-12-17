Убийство Шеремета Відморожений Владимир Зеленский

Под Киевом мужчина обстрелял машины военных – ФОТО

13:57
Под Киевом мужчина обстрелял машины ВСУ – ФОТО - фото 1
Под Киевом мужчина обстрелял машины ВСУ – ФОТО

В понедельник, 16 декабря, в с. Вита-Почтовая Киевской области пьяный мужчина обстрелял машины военных.

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Об этом сообщает "Киев Оперативный".

По данным источника, инцидент произошел на остановке общественного транспорта напротив сельского совета. Совершив обстрел машин, преступник попытался скрыться. Но безуспешно.

"В ходе преследования злоумышленник был задержан неравнодушными гражданами и общественного формирования "Вита-Защита" на ул. Зеленой. В дальнейшем он был передан нарядам полиции. К счастью, во время стрельбы и задержания никто не пострадал. Мотив преступления устанавливается", - говорится в сообщении.

Под Киевом мужчина обстрелял машины военных – ФОТО - фото 192930

Напомним, в Киевской области глава одного из отделов Нацгвардии сбил двух детей. ГБР открыло дело.

Под Киевом мужчина обстрелял машины военных – ФОТО - фото 192929

На данный момент следователи ГБР изучают обстоятельства ДТП. По факту инцидента открыто уголовного производство (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины). В случае доказательства вины, водителю грозит срок до 3 лет в временным лишением водительских прав.

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