Владимир Зеленский Владимир Цемах Олег Сенцов война на Донбассе

На Черниговщине задавили солдата – ФОТО

14:30
На Черниговщине задавили солдата – ФОТО - фото 1
На Черниговщине задавили солдата – ФОТО

В Черниговской области бронированная машина совершила наезд на военнослужащего. Пострадавший не пережил полученных травм.

Солдат ВСУ под наркотой застрелил мужчину – ФОТО

На место ЧП прибыли следователи ГБР. Работники бюро осмотрели локацию, допросили участников и очевидцев. На данный момент проводятся следственные эксперименты.

На Черниговщине задавили солдата – ФОТО - фото 187363

По факту инцидента открыто уголовное производство (ч. 1 ст. 415 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее гибель потерпевшего").

На Черниговщине задавили солдата – ФОТО - фото 187364

В случае доказательства вины водителю грозит срок от 2 до 5 лет.

Напомним, нацгвардеец прострелил себе голову в суде.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
ВСУ Черниговская область ГБР Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
"Манипулятор!": Кличко обозвал Богдана и оправдался - фото 1
"Манипулятор!": Кличко обозвал Богдана и оправдался
13:30
Сенцову и Кольченко дали жилье. Но есть нюанс - фото 1
Сенцову и Кольченко дали жилье. Но есть нюанс
08:51
Аваков на грани отставки - фото 1
Аваков уже бунтует против Зеленского
Вчера, 21:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Пеннивайз живее всех живых - фото 1
Оно 2: Ваш любимый Клоун вернулся
Вчера, 16:30
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Список участников и кто покинул шоу
Вчера, 12:55
Список главных сериалов 2019 года - фото 1
Что смотреть: Самые ожидаемые сериалы 2019 года
19 августа, 14:45
Загрузка...