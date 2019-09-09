На Черниговщине задавили солдата – ФОТО
На Черниговщине задавили солдата – ФОТО
В Черниговской области бронированная машина совершила наезд на военнослужащего. Пострадавший не пережил полученных травм.
На место ЧП прибыли следователи ГБР. Работники бюро осмотрели локацию, допросили участников и очевидцев. На данный момент проводятся следственные эксперименты.
По факту инцидента открыто уголовное производство (ч. 1 ст. 415 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее гибель потерпевшего").
В случае доказательства вины водителю грозит срок от 2 до 5 лет.
Напомним, нацгвардеец прострелил себе голову в суде.
powered by lun.ua
Другое на тему
"Манипулятор!": Кличко обозвал Богдана и оправдался
13:30
Сенцову и Кольченко дали жилье. Но есть нюанс
08:51
Аваков уже бунтует против Зеленского
Вчера, 21:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Оно 2: Ваш любимый Клоун вернулся
Вчера, 16:30
Зважені та щасливі 9 сезон: Список участников и кто покинул шоу
Вчера, 12:55
Что смотреть: Самые ожидаемые сериалы 2019 года
19 августа, 14:45
Загрузка...