На Черниговщине задавили солдата – ФОТО

На Черниговщине задавили солдата – ФОТО

В Черниговской области бронированная машина совершила наезд на военнослужащего. Пострадавший не пережил полученных травм.

На место ЧП прибыли следователи ГБР. Работники бюро осмотрели локацию, допросили участников и очевидцев. На данный момент проводятся следственные эксперименты.

По факту инцидента открыто уголовное производство (ч. 1 ст. 415 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее гибель потерпевшего").

В случае доказательства вины водителю грозит срок от 2 до 5 лет.

Напомним, нацгвардеец прострелил себе голову в суде.