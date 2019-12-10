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Начальник из Нацгвардии сбил двух детей. Раскрыты детали

Вчера, 17:40
Начальник из Нацгвардии сбил двух детей. Раскрыты детали - фото 1
Начальник из Нацгвардии сбил двух детей. Раскрыты детали

В Киевской области глава одного из отделов Нацгвардии сбил двух детей. ГБР открыло дело.

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Об этом сообщает пресс-служба бюро.

"Военнослужащий, управляя личным автомобилем марки "DAEWOO", не справился с управлением и совершил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов. Пострадавшие получили тяжелые и средней тяжести телесные повреждения. После наезда автомобиль столкнулся с бетонной электроопорой и перевернулся. В результате столкновения электроопора упала на авто и травмировала двух пассажирок", - говорится в сообщении.

Начальник из Нацгвардии сбил двух детей. Раскрыты детали - фото 192569

На данный момент следователи ГБР изучают обстоятельства ДТП. По факту инцидента открыто уголовного производство (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины). В случае доказательства вины, водителю грозит срок до 3 лет в временным лишением водительских прав.

Начальник из Нацгвардии сбил двух детей. Раскрыты детали - фото 192570

Напомним, в Черниговской области бронированная машина совершила наезд на военнослужащего. Пострадавший не пережил полученных травм.

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