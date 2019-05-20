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"Победа за нами": Полторак "сфоткался" на фоне руин Кремля . И передумал

21:30
Полторак сфоткался на фоне руин Кремля . И передумал - фото 1
Полторак сфоткался на фоне руин Кремля . И передумал

Министр обороны Степан Полторак попрощался со своими сторонниками фотоколлажем с руинами Кремля.

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Свой пост он разместил в Facebook.

растроган. Я благодарю всех за поддержку и теплые слова. Благодарен за то, что все эти годы вы были вместе со мной. Мы подняли армию с колен. И сейчас, - она на уровне с ведущими армиями мира. Это была заслуга каждого из вас. Мы вместе создали мощную армию патриотов, которая готова дать отпор сильному агрессору. Украинцы, вы - лучшие! Мы идем вперед! Победа за нами! Слава Украине!", - написал глава ВСУ, оформив свой пост фото на фоне разрушенного Кремля.

'Победа за нами': Полторак 'сфоткался' на фоне руин Кремля . И передумал - фото 181309

Увы, но картинка провисела недолго. Спустя немного времени ее потерли, а сам текст оставили.

Напомним, министр обороны Степан Полторак подал прошение об отставке.

"Уважаемый Президент Украины – Верховный Главнокомандующий - с уважением отношусь к Вашему конституционному праву определиться с Министром обороны Украины и подать кандидатуру на утверждение Верховной Рады … и прошу рассмотреть в предусмотренным порядком вопрос о моем увольнении", - написал Полторак.
https://beztabu.net/novosti_t4952

"Уважаемый Президент Украины – Верховный Главнокомандующий - с уважением отношусь к Вашему конституционному праву определиться с Министром обороны Украины и подать кандидатуру на утверждение Верховной Рады … и прошу рассмотреть в предусмотренным порядком вопрос о моем увольнении", - написал Полторак.

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