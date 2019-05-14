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НАБУ повязало экс-главу Нацгвардии

14 мая, 16:59
НАБУ повязало экс-главу Нацгвардии - фото 1
НАБУ повязало экс-главу Нацгвардии

НАБУ задержало экс-главу Нацгвардии Юрия Аллерова. Чиновника заподозрили в коррупции.

Хищения на 80 миллионов: НАБУ обыскивают Нацгвардию и готовят подозрение Аллерову

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, еще в 2000-х гг. Нацгвардия и строительный подрядчик подписали соглашение о сооружении жилищного комплекса на Печерске (в центре Киева – прим. ред), в котором правоохранители должны были получить 50 квартир и 30 паркомест.

Но время шло, и Нацгвардия неожиданно решила отказаться от упомянутого жилья в обмен на 65 квартир у ст. м. Бориспольская.

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Стоимость недвижимости оказалась на 81 635 448 грн меньше той, которая имела место быть в жилье на Печерске. Следовательно, - полагают в НАБУ – обмен неравноценен.

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Юрий Аллеров под следствием

"К сожалению, такая схема злоупотреблений с землей бывших военных частей не является уникальной. В работе детективов НАБУ есть еще ряд подобных эпизодов", - отмечает пресс-служба.

Напомним, во вторник, 7 мая, глава Нацгвардии Юрий Аллеров подал в отставку….из-за семьи.

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НАБУ Юрий Аллеров Нацгвардия Новости Украина
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