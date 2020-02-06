Платите минимум: Гончарук отреагировал на возмущения людей, которые не потребляют газ

Гончарук пообещал не сдирать с людей много за услуги, которые они не потребляют

Технократ-реформатор Алексей Гончарук внедрил реформу оплаты коммуналки, согласно которой с "богатого" народа будут собирать деньги вне зависимости от того, тратили ли они газ.

А на возмущения плебса о том, что эпоха бедности продолжается, а листать по несколько сотен просто так они не хотят, премьер предложил "платить, но по-минимуму".

В своем Telegram-канале глава Кабмина постарался пояснить, почему украинцам внезапно начали приходить совершенно странные платежки за транспортировку газа. По мнению Гончарука, это связано с "европейскими правилами", а посему уже изрядно обогатившимся людям "просто нужно платить".

"В январе украинцы получили не одну, а две платежки - отдельно за газ и отдельно за его транспортировку. Разделение платежек на две части не повлияет на совокупную стоимость платежа. Плата за транспортировку всегда существовала - ранее она входила в общий тариф, - написал Гончарук, "забыв" упомянуть о том, что еще в декабре тарифы на топливо с учетом транспортировки обходились украинцам значительно дешевле, чем по новой, "экономной" версии. - Несмотря на разделение тарифа на две части, совокупная стоимость двух платежек (на газ и транспортировку), которые поступили Украинской в ​​январе, все равно меньше, чем в прошлом году в одной платежке. В декабре стоимость платежек перечислили в 21 области Украины, снизив ее до 30%. Это стало возможным благодаря механизму, который правительство предоставило предприятиям-теплокоммунэнерго для осуществления соответствующего перерасчета".

Правда, все "перерасчеты" Гончарука основаны на том, что еще в декабре прошлого года тысяча кубов газа стоили 4277 гривен без учета транспортировки и НДС, а в январе - 4650. Если приплюсовать к этому еще и услугу транспортировки, которую вынуждают оплачивать даже тех, кто вообще не пользуется газом, но имеет к нему подключение, сумма выходит и вовсе ни разу не сниженной. Тем не менее, глава правительства почему-то называет белое черным, а также успокаивает людей, мол, если вы газ не используете, будем сдирать минимально.