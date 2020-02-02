"Нафтогаз" потроллил "слугу народа" и дал совет по оплате коммуналки

Брагар мог бы просто посоветовать получить субсидию

В отличие от слабоумного нардепа Евгения Брагара, который решил перегнать по уровню затупов Николая Тищенко, Бориса Тодурова, Илью Киву и других не отличающихся воспитанием и интеллектом парламентариев, чиновники "Нафтогаза" шарят, что делать пенсионерам с огромными счетами за коммуналку.

В воскресенье, 2 февраля, на странице НАК "Нафтогаз Украины" в Facebook опубликовали весьма стебный и полезный пост о том, как семьи с низким доходом могут получить помощь на оплату коммунальных услуг.

Оказывается, большинство населения, для которого вот уже почти год как не закончилась эпоха бедности, может получать государственную субсидию. И хотя Кабмин значительно урезал эти соцвыплаты в виде скидок на отопление, претендовать на них по-прежнему могут все граждане, которые тратят на коммуналку больше 15-20% своего семейного дохода. А собак для этого продавать совсем не обязательно.

"В госбюджете этого года предусмотрено около 50 миллиардов гривен живых денег на частичную оплату платежек для семей, которым сложно оплачивать полную цену. Более 130 миллионов гривен ежедневно, - подчеркнули в "Нафтогазе". - Потребители, которые платят за газ, и некоторые контрагенты из-за рубежа позаботились, чтобы эти деньги у государства были. Продавать собак, кошек, хомяков, черепах и других друзей не надо. Надо обращаться за денежной помощью, на которую вы имеете право по закону".

Напомним, недавно в эфире одного из антиукраинских ток-шоу на телеканале Медведчука ватопитек-нардеп от "Слуги народа" Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку элитной породы, чтобы заплатить за коммунальные услуги.

Позже за его выходку пришлось пояснять более опытным коллегам, которые, конечно же, сделать это адекватно не смогли. Кроме того, некоторые лидеры пропрезидентской партии призвали Брагара "уйти писать законы", как будто этим могут заниматься только недалекие люди.