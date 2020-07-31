Перспективы плохие: Степанов объявил о новом коронавирусном антирекорде

В инфекционках остается все меньше свободных койкомест

Если ситуация с COVID-19 не будет кардинальным образом изменена, медицинская система Украины вполне может схлопнуться со всеми исходящими последствиями.

Тенденция к постоянному увеличению количества зараженных и нуждающихся в госпитализации свидетельствует о том, что рано или поздно свободных коек для приема инфицированных в больницах может не остаться.

Последствия такого положения дел могут быть критическими для всей страны и абсолютно любой сферы медицины.

Об этом в ходе брифинга заявил сегодня министр здравоохранения Максим Степанов.

- За 30 июля в Украине госпитализировали 261 человека с тяжелым или средней тяжести течением COVID-19, - отметил глава минздрава. - Это очередной наш антирекорд по госпитализации.

Плохим показателем является и соотношение количества зараженных к выздоровевшим. Практически каждый день коронавирусом инфицируются намного больше людей, чем его преодолевают.

Как известно, с момента фактического отказа украинцев от карантинных мер и решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Из-за тотального не соблюдения карантина, а также идиотского подхода власти к проблеме Украина попала на первые места среди стран Европы по уровню прироста зараженных. И это при условии абсолютного отсутствия массового тестирования.