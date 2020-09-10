Владимир Зеленский Танкер Delfi Карантин в Украине Танці з зірками Беларусь Гео Лерос война на Донбассе Досье

Украина отменила "инспекцию" террористами позиций ВСУ

13:49
Террористов не допустят к осмотру украинских военных - фото 1
Террористов не допустят к осмотру украинских военных

Офис президента Украины временно отменяет т.н. "инспекцию" российских боевиков позиций ВСУ.

Кравчук договорился пустить боевиков на позиции ВСУ

Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на инсайд в ОПУ.

"Представители террористических организаций "ДНР", "ЛНР" сидели в составе ЦСКК еще с 2014 года. Их участие в переговорах определено Минскими договоренностями и сейчас они находятся в ТКГ. Хотя не имеют юридической силы. Украина не проводит диалога с террористами, поэтому президент Украины напрямую говорит с президентом РФ. Ведь за столом переговоров может быть только Россия, которая и является агрессором", - заявили в ОПУ.

Как уточнил источник, на данный момент в ОПУ ищут "грамотных юридических решений", чтобы закончить войну.

Аналогичную информацию сообщает и "Интерфакс Украина".

"Инспекции сегодня не будет. Она не переносится, а пока временно отменяется", - отметил источник издания в ОПУ.

Что было ранее?

9 сентября состоялось внеочередное заседание ТКГ, во время которого стороны договорились о проведении совместной инспекции ВСУ и российских боевиков.

Весть о предстоящем визите российских террористов на позиции украинских войск была очень негативно воспринята украинским гражданским обществом. В частности, главред "Цензор.нет" Юрий Бутусов вышеупомянутые договоренности назвал госизменой и призвал военнослужащих предпринять соотвествующие действия.

"Выполнять преступные приказы нельзя. Поэтому человек, который завтра ликвидирует генерал-майора ВС РФ Руслана Вахитова, а также других российских офицеров - участников "инспектирования" позиций ВСУ, организованного по приказу президента, заслужит почет и уважение в истории Украины. Такой поступок надежно сорвет вообще все эти опереточные попытки "заглянуть в глаза", - написал журналист в Facebook.

Украина отменила 'инспекцию' террористами позиций ВСУ - фото 205240

Боевики "ДНР" обыскивают украинских военных / ДАП, январь 2015

Отметим, что практика досмотра террористами украинских военных все-таки была - в 2014/2015 годах они инспектировали, а по факту - обыскивали украинских воинов, заходящих на ротацию в ДАП.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
ДНР "ЛНР" ВСУ Трехсторонняя контактная группа Новости Украина
Обозреватель
Другое на тему
Главнокомандующий ВСУ заразился COVID-19 - фото 1
Главнокомандующий ВСУ заразился COVID-19
14:41
Банк Ахметова отсудил у Укрзализныци $ 22 млн - фото 1
Банк Ахметова отсудил у Укрзализныци $22 млн
13:25
Нацполиция сопровождала Медведчука в оккупированный Крым - фото 1
Нацполиция сопровождала Медведчука в оккупированный Крым
13:05
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Народе мій, до тебе я ще верну - фото 1
Невольники чести: Почему украинские диссиденты жертвовали собой не напрасно
04 сентября, 10:25
Танки Вермахту на вулицях Львова - фото 1
Перший день війни: Коли Друга світова прийшла до України
01 сентября, 08:30
Вбивці Іси Мунаєва та охоронці Захарченка: чим займалися кадирівці головорізи на Донбасі - фото 1
Вбивці Іси Мунаєва та охоронці Захарченка: чим займалися кадирівці головорізи на Донбасі
14 августа, 13:00