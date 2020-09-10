Украина отменила "инспекцию" террористами позиций ВСУ

Террористов не допустят к осмотру украинских военных

Офис президента Украины временно отменяет т.н. "инспекцию" российских боевиков позиций ВСУ.

Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на инсайд в ОПУ.

"Представители террористических организаций "ДНР", "ЛНР" сидели в составе ЦСКК еще с 2014 года. Их участие в переговорах определено Минскими договоренностями и сейчас они находятся в ТКГ. Хотя не имеют юридической силы. Украина не проводит диалога с террористами, поэтому президент Украины напрямую говорит с президентом РФ. Ведь за столом переговоров может быть только Россия, которая и является агрессором", - заявили в ОПУ.

Как уточнил источник, на данный момент в ОПУ ищут "грамотных юридических решений", чтобы закончить войну.

Аналогичную информацию сообщает и "Интерфакс Украина".

"Инспекции сегодня не будет. Она не переносится, а пока временно отменяется", - отметил источник издания в ОПУ.

Что было ранее?

9 сентября состоялось внеочередное заседание ТКГ, во время которого стороны договорились о проведении совместной инспекции ВСУ и российских боевиков.

Весть о предстоящем визите российских террористов на позиции украинских войск была очень негативно воспринята украинским гражданским обществом. В частности, главред "Цензор.нет" Юрий Бутусов вышеупомянутые договоренности назвал госизменой и призвал военнослужащих предпринять соотвествующие действия.

"Выполнять преступные приказы нельзя. Поэтому человек, который завтра ликвидирует генерал-майора ВС РФ Руслана Вахитова, а также других российских офицеров - участников "инспектирования" позиций ВСУ, организованного по приказу президента, заслужит почет и уважение в истории Украины. Такой поступок надежно сорвет вообще все эти опереточные попытки "заглянуть в глаза", - написал журналист в Facebook.

Боевики "ДНР" обыскивают украинских военных / ДАП, январь 2015

Отметим, что практика досмотра террористами украинских военных все-таки была - в 2014/2015 годах они инспектировали, а по факту - обыскивали украинских воинов, заходящих на ротацию в ДАП.