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Оккупанты арестовали воина ВСУ, пропавшего у админграницы с Крымом

14:51
Оккупанты арестовали воина ВСУ, похищенного у границы Крыма - фото 1
Оккупанты арестовали воина ВСУ, похищенного у границы Крыма

В среду, 3 июня, оккупационный "Киевский районный суд Симферополя" избрал меру пресечения для украинского десантника Евгения Добринского, ранее похищенного у границы оккупированного Крыма.

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Об этом сообщает пресс-служба т. н. "суда".

"Проверив представленные материалы, заслушав участников процесса, суд удовлетворил ходатайство дознавателя и постановил: Избрать в отношении Д., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322 УК Российской Федерации, меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 00 месяцев 30 суток до 01 июля 2020 года. Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Крым через Киевский районный суд г. Симферополя в течение трех суток со дня его вынесения", - говорится в сообщении.

Что было ранее?

30 мая пресс-служба ВСУ сообщила о пропаже военнослужащего 95-й десантно-штурмовой бригады Евгения Добринского, несшего службу на границе с оккупированным Крымом.

2 июня ФСБ России признала свою причастность к исчезновению украинца. По версии оккупантов, Добринский "в состоянии алкогольного опьянения незаконно пересек границу Крыма".

Отметим, что…

Обвинения ФСБ о незаконном пересечении границы полуострова являются безосновательными и не имеющими законной силы, т.к. де-юре Крым является украинской территорией, следовательно "незаконного пересечения границы" быть не могло.

Информация об алкогольном опьянении десантника скорее-всего также не соответствует действительности.

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