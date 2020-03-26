Военный катер РФ вторгся в морскую зону Украины - ФОТО, ВИДЕО

Военный катер РФ вторгся в морскую зону Украины

Российский ракетный катер вторгся в морскую зону Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Госпрогранслужбы.

Во время патрулирования, морская охрана Украины выявила и распознала у Одесского газоконденсатного месторождения самоподъемные плавучие буровые установки (СПБУ) "Украина", переименованные оккупационными "властями" аннексированного Крыма в "Крым-1" и СПБУ "Таврида".

В 5 морских милях от обьектов украинские пограничники распознали ракетный катер ЧФ РФ.



На запрос морской охраны о цели пребывания военного корабля РФ в исключительной (морской) экономической зоне Украины, тот заявил, что осуществляет в данном районе "охрану экономической деятельности РФ" и "предостерег" от приближения к буровым платформам ближе 1 морской мили.

На данный момент украинские пограничники продолжают фиксацию и сбор информации по осуществлению незаконной деятельности РФ в экономической зоне Украины под прикрытием корабельно-катерного состава ЧФ России.

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