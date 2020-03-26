Пандемия коронавируса Карантин в Украине Владимир Зеленский война на Донбассе

Военный катер РФ вторгся в морскую зону Украины - ФОТО, ВИДЕО

12:08
Военный катер РФ вторгся в морскую зону Украины - фото 1
Военный катер РФ вторгся в морскую зону Украины

Российский ракетный катер вторгся в морскую зону Украины.

Россия захватила украинское судно в Азовском море: Все подробности

Об этом сообщает пресс-служба Госпрогранслужбы.

Во время патрулирования, морская охрана Украины выявила и распознала у Одесского газоконденсатного месторождения самоподъемные плавучие буровые установки (СПБУ) "Украина", переименованные оккупационными "властями" аннексированного Крыма в "Крым-1" и СПБУ "Таврида".

Военный катер РФ вторгся в морскую зону Украины - ФОТО, ВИДЕО - фото 197798

В 5 морских милях от обьектов украинские пограничники распознали ракетный катер ЧФ РФ.


На запрос морской охраны о цели пребывания военного корабля РФ в исключительной (морской) экономической зоне Украины, тот заявил, что осуществляет в данном районе "охрану экономической деятельности РФ" и "предостерег" от приближения к буровым платформам ближе 1 морской мили.

Военный катер РФ вторгся в морскую зону Украины - ФОТО, ВИДЕО - фото 197799

На данный момент украинские пограничники продолжают фиксацию и сбор информации по осуществлению незаконной деятельности РФ в экономической зоне Украины под прикрытием корабельно-катерного состава ЧФ России.

Напомним, в ВМС завершили экспертизу катера "Бердянск". Что известно?

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Крым Государственная пограничная служба Россия Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Кличко хочет отменить указы управления делами при президенте о ВИП-палатах - фото 1
Кличко: VIP-палаты в больницах приказали сделать в ГУД при президенте
15:40
СOVID-19 скосил новые жертвы в Украине, МОЗ опасается катастрофы - фото 1
СOVID-19 скосил новые жертвы в Украине, МОЗ опасается катастрофы
10:11
"Мы готовы": Аваков рассказал о слежке за мобильниками украинцев - фото 1
"Мы готовы": Аваков рассказал о слежке за мобильниками украинцев
09:18
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Легендарный корабль "Черкаси" - символ борьбы - фото 1
Историческая драма "Черкаси": Память с привкусом боли
01 марта, 19:25
Чечня диктует свою волю - фото 1
Чеченский бумеранг: Как имперская политика аукнулась России
23 февраля, 18:30
Дело Ричарда Джуэлла - большой фильм от мастера - фото 1
Дело Ричарда Джуэлла: Рецензия на новый фильм Клинта Иствуда
21 февраля, 20:00