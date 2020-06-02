Оккупанты похитили украинца на границе Крыма: ФСБ все признала

Оккупанты похитили украинца на границе Крыма: ФСБ все признала

ФСБ признала похищение военнослужащего ВСУ у границы оккупированного Крыма.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на росСМИ.

"Пограничным управлением ФСБ России по Республике Крым за незаконное пересечение государственной границы из Украины в РФ задержан военнослужащий Вооруженных сил Украины Добринский Е. В. 1992 года рождения в состоянии алкогольного опьянения без документов, удостоверяющих личность", - говорится в сообщении ФСБ.

В отношении украинца оккупанты открыли уголовное дело ( ч. 1 ст. 322 УК РФ "Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации"). Согласно российским законам, военному грозит штраф в размере до 200 тыс. рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до 2 лет.

Что было ранее?

30 мая пресс-служба ВСУ сообщила о пропаже военнослужащего 95-й десантно-штурмовой бригады Евгения Добринского, несшего службу на границе с оккупированным Крымом.

Отметим, что…

Обвинения ФСБ о незаконном пересечении границы полуострова являются безосновательными и не имеющими законной силы, т.к. де-юре Крым является украинской территорией, следовательно "незаконного пересечения границы" быть не могло.

Информация о алкогольном опьянении десантника скорее-всего также не соответствует действительности.