Новый антирекорд: в Украине за сутки больше 3 тысяч зараженных COVID-19

Пандемия коронавируса бушует в Украине

Даже отсутствие массового тестирования в Украине не способствует установлению хваленого "плато Ляшко" в рамках оглашенной Зеленским победы над коронавирусом. На самом же деле никаких плато нет и не было, а рассказы о второй волне COVID-19 являются фейками.

В стране бушует самая настоящая пандемия, последствия которой дошли до таких масштабов из-за тотального пренебрежения санитарно-эпидемиологическими нормами на всех уровнях от властей до рядового народа.

Как заявили сегодня в Центре общественного здоровья, за минувшие сутки было выявлено 3144 новых инфицированных коронавирусом. И этот показатель является антирекордным с момента выявления в стране нулевого пациента. Более того, с учетом отсутствия тестов в государственных лабораториях Одесской области и крайне ограниченного количества реагентов в других регионах даже такие цифры можно считать пугающими.

Всего же с начала пандемии в Украине официально зарегистрировали 148 756 зараженных. Из них 3076 скончались, а 67005 выздоровели.

- За минувшие сутки в больницах от COVID-19 умерли 53 человека. 1128 выздоровели, - заявили в ЦОЗ.

Как известно, после решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, а также "усталости общественности от карантина", тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Из-за тотального не соблюдения карантина, а также идиотского подхода власти к проблеме Украина попала на первые места среди стран Европы по уровню прироста зараженных и оказалась на девятой позиции в мире.

Усиление же карантина в любом из городов происходит только на словах: ночные клубы продолжают свою работу как в Харькове, так и в Киеве, а также других населенных пунктах. Во многих ресторанах и посетители, и сотрудники обходятся без масок и не соблюдают социальную дистанцию.