Коронавирус в Украине: Киев попал в оранжевую зону

Украину опять переделили на карантинные зоны

Вечером в четверг, 10 сентября, прошло заседание государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором чиновники разбирались со сложившейся из-за пандемии COVID-19 ситуацией в городах и регионах.

Как написал в своем Telegram-канале министр Кабмина Олег Немчинов, в результате обсуждения адаптивного карантина Киев были вынуждены отнести к оранжевой зоне, а Ивано-Франковск, Черновцы и Тернополь, не продемонстрировавшие никаких улучшений, остались в красной.

Де-юре, каратинные ограничения должны вступить в силу в 00:00 14 сентября, но на самом деле, куда бы чиновники не относили тот или иной населенный пункт, фактических изменений нигде не происходит.

"В красную зону в Закарпатской области попал Чоп; в Ивано-Франковской области - Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский и Тысменицкий районы; во Львовской области - Перемышлянский и Пустомытовский районы; в Одесской области - Беляевка, Измаил и Болградский район; в Ровненской области - Дубно; в Харьковской области - Великобурлукский район. В Тернопольской области к "красной зоне" отнесены Тернополь, Бережаны, Чортков, Бережанский, Бучачский, Гусятинский, Залещицкий, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольский и Чортковский районы; в Хмельницкой области - Славута и Волочинский район; в Черкасской области - Канев; в Черновицкой области - Черновцы, Герцаевский, Кельменецкий, Кицмановский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы; в Черниговской области - Нежин, Носовский, Бобровицкий районы", - отметил Немчинов.

К слову, исходя из сложившейся ситуации с нехваткой тестов в лабораториях ЦОЗ, не исключено и что в ближайшие недели половина областей с высокими темпами распространения коронавируса перейдет в зеленую зону. Поскольку в МОЗ, возможно, вскоре не смогут обеспечивать Украину даже тем малым количеством тестов, которое поддерживалось с момента начала пандемии.

Как известно, после решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, а также "усталости общественности от карантина", тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Из-за тотального не соблюдения карантина, а также идиотского подхода власти к проблеме Украина попала на первые места среди стран Европы по уровню прироста зараженных и оказалась на девятой позиции в мире.

Усиление же карантина в любом из городов происходит только на словах: ночные клубы продолжают свою работу как в Харькове, так и в Киеве, а также других населенных пунктах. Во многих ресторанах и посетители, и сотрудники обходятся без масок и не соблюдают социальную дистанцию.