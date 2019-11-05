Ирина Луценко Владимир Зеленский война на Донбассе

Не выполнил задачи: В США оценили Юрия Луценко

09:23
Не выполнил задачи: В США оценили Юрия Луценко - фото 1
Не выполнил задачи: В США оценили Юрия Луценко

Намедни экс-посол США в Украине Мари Йованович в рамках расследования импичмента Трампа дала показания Конгрессу. В ее речи нашлось место и для экс-главы ГПУ Юрия Луценко.

Ирина Луценко уходит в отставку. Уже официально

"Думаю, господину Луценко не нравилось, что посольство продолжало призывать к очищению Генпрокуратуры. Когда он занял должность, у него было три цели: реформа Генпрокуратуры, наказание ответственных за убийства невинных людей на Майдане во время Революции Достоинства и расследование отмывания средств, чтобы вернуть более 40 миллиардов долларов, которые бывший президент (Янукович – прим. ред.) и его подручные вывели из Украины. Ни одно из этого не было выполнено", - заявила госпожа дипломат.

Отметим, что со словами Йованович сложно не согласиться. Юрий Луценко и вправду был не самым лучшим генпрокурором, что не мешало ему периодически писать в Facebook о "достигнутых успехах".

После победы Зеленского, тогдашний глава ГПУ попытался договориться с новой властью, но у него ничего не получилось. 29 августа 2019 г. он подал в отставку, а через месяц и вовсе сбежал в Англию. Якобы для учебы.

И вот, теперь он снова в Украине. Но надолго ли?

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