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Юрий Луценко подал в отставку - ВИДЕО

11:51
Юрий Луценко подал в отставку - фото 1
Юрий Луценко подал в отставку

Глава ГПУ Юрий Луценко подал в отставку.

Зеленский назвал замену Луценко. Кто же он?

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Юрий Луценко подписал заявление на имя президента Зеленского об освобождении от должности Генерального прокурора", - написала она в Facebook.

Юрий Луценко подал в отставку - ВИДЕО - фото 186753

Отметим, что Владимир Зеленский потребовал отставки Юрия Луценко еще во время инаугурации. Однако тот уходить не спешил, аргументируя свою полезность сомнительными видео.

Кроме того, генпрокурор неоднократно обещал новому президенту помочь в борьбе с коррупцией, поскольку у Команды Зе "мало опыта" в этом деле.

Команду Зе он все же убедить не смог: Владимир Зеленский неоднократно подавал Раде прошение об увольнении главы ГПУ. Однако у парламента был свой взгляд на проблему.

Теперь же тянуть не было смысла и Юрий Луценко понимал это. После начала работы ВРУ 9-го созыва, решение об его увольнении было бы принято незамедлительно.

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