Юрий Луценко подал в отставку - ВИДЕО

Юрий Луценко подал в отставку

Глава ГПУ Юрий Луценко подал в отставку.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Юрий Луценко подписал заявление на имя президента Зеленского об освобождении от должности Генерального прокурора", - написала она в Facebook.

Отметим, что Владимир Зеленский потребовал отставки Юрия Луценко еще во время инаугурации. Однако тот уходить не спешил, аргументируя свою полезность сомнительными видео.

Кроме того, генпрокурор неоднократно обещал новому президенту помочь в борьбе с коррупцией, поскольку у Команды Зе "мало опыта" в этом деле.

Команду Зе он все же убедить не смог: Владимир Зеленский неоднократно подавал Раде прошение об увольнении главы ГПУ. Однако у парламента был свой взгляд на проблему.

Теперь же тянуть не было смысла и Юрий Луценко понимал это. После начала работы ВРУ 9-го созыва, решение об его увольнении было бы принято незамедлительно.