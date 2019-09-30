Владимир Зеленский Александр Данилюк Курт Волкер война на Донбассе

Луценко cбежал в Англию. Учиться

14:30
Луценко улетел в Англию. Учиться – Сарган - фото 1
Луценко улетел в Англию. Учиться – Сарган

В понедельник, 30 сентября, журналист Сергей Лещенко сообщил о вылете экс-главы ГПУ Юрия Луценко из страны. Журналисты решили выяснить, правда ли это и пообщались с пресс-секретарем политика.

Зеленский снова поедет в США. Что известно?

Об этом сообщат "Украинские новости".

"Юрий Луценко давно планировал и теперь проходит курсы английского языка в Великобритании. Он улетел в воскресенье и ближайшие полтора месяца будет находится за пределами Украины", - заявила пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган.

А вот Сергей Лещенко полагает иначе и связывает выезд экс-генпрокурора со скандалом "Трамп-Зеленский".

"Подтянуть английский можно сейчас неплохо и у нас, тем более в Киев слетелось множество американских журналистов, прямо на улице можно встретить настоящих звезд их теленовостей, и все они ищут встречи с Луценко в связи с его недавними заявлениями о Байдене", - заявил журналист, намекая на недавнее интервью экс-главы ГПУ, где тот оправдал Джозефа Байдена следующими словами:

"Я не знаю никаких причин проводить расследование в отношении Джо Байдена или Хантера Байдена в соответствии с украинским законодательством".

Напомним, что намедни в США разгорелся скандал из-за возможного давления Дональда Трампа на Владимира Зеленского. Оба лидера это отрицают: президент Украины словами о том, что на него может давить только 6-летний сын, а глава Америки заявлением о "чудесном разговоре" и "охотой на ведьм, организованной демократами".

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Юрий Луценко ГПУ Джо Байден Новости Украина
Украинские новости
powered by lun.ua
Другое на тему
Данилюк и президент на учениях Нацгвардии в понедельник, 30 сентября - фото 1
Первый пошел: Зеленский уволил Данилюка
17:03
"Слуга народа" обвинил школу в коррупции. И опозорился – ФОТО, ВИДЕО - фото 1
"Слуга народа" обвинил школу в коррупции. И опозорился – ФОТО, ВИДЕО
15:30
В Норвегии заметили армию РФ – СМИ - фото 1
В Норвегии заметили армию РФ – СМИ
13:30
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Крим з нами! - фото 1
Кіт у мішку: Чому Росія не змогла захопити Крим у дев’яності
Вчера, 17:45
29 сентября 1941 начались расстрелы в Бабьем Яру - фото 1
Еврейский вопрос: Трагедия Бабьего Яра как пример двойственности московской пропаганды
Вчера, 10:30
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
26 сентября, 22:45
Загрузка...