Луценко cбежал в Англию. Учиться

Луценко улетел в Англию. Учиться – Сарган

В понедельник, 30 сентября, журналист Сергей Лещенко сообщил о вылете экс-главы ГПУ Юрия Луценко из страны. Журналисты решили выяснить, правда ли это и пообщались с пресс-секретарем политика.

Об этом сообщат "Украинские новости".

"Юрий Луценко давно планировал и теперь проходит курсы английского языка в Великобритании. Он улетел в воскресенье и ближайшие полтора месяца будет находится за пределами Украины", - заявила пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган.

А вот Сергей Лещенко полагает иначе и связывает выезд экс-генпрокурора со скандалом "Трамп-Зеленский".

"Подтянуть английский можно сейчас неплохо и у нас, тем более в Киев слетелось множество американских журналистов, прямо на улице можно встретить настоящих звезд их теленовостей, и все они ищут встречи с Луценко в связи с его недавними заявлениями о Байдене", - заявил журналист, намекая на недавнее интервью экс-главы ГПУ, где тот оправдал Джозефа Байдена следующими словами:

"Я не знаю никаких причин проводить расследование в отношении Джо Байдена или Хантера Байдена в соответствии с украинским законодательством".

Напомним, что намедни в США разгорелся скандал из-за возможного давления Дональда Трампа на Владимира Зеленского. Оба лидера это отрицают: президент Украины словами о том, что на него может давить только 6-летний сын, а глава Америки заявлением о "чудесном разговоре" и "охотой на ведьм, организованной демократами".