"Не хочу крови и насилия": Тихановская призвала беларусов прекратить протесты

"Не хочу крови и насилия": Тихановская призвала белорусов прекратить протесты

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская попросила беларусов прекратить протесты.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на белорусские СМИ.

Весь текст обращения политик зачитывала с бумажки.

"Я, Светлана Тихановская, благодарю вас за участие в выборах главы государства. Народ Беларуси сделал свой выбор. С благодарностью и теплотой я обращаюсь ко всем гражданам, которые поддерживали меня все это время. Белорусы! Я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких", - заявила Светлана Тихановская.

Что было ранее?

9 августа в Беларуси завершились выборы президента страны. По официальным данным, в избирательной гонке уверенно лидирует Александр Лукашенко. Однако согласились с этим отнюдь не все и тысячи людей вышли на улицу.

10 августа Светлана Тихановская заявила о непризнании результатов выборов, осуждении насилия и желании лично встретиться с Александром Лукашенко. В этот же день КГБ Беларуси сообщил о предотвращении покушения на жизнь оппозиционного кандидата.

Позже в сети появилась информация о насильном удержании Тихановской в здании ЦИК. Немного погодя эта новость была названа вбросом с целью заманить протестующих под здание избиркома.

Утром 11 августа глава МИД Литвы Линас Линкявичус сообщил о выезде Светланы Тихановской из Беларуси.

В этот же день политик попросила у белорусов прощения за свой выезд и призвала их остановить "насилие".