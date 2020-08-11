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"Не хочу крови и насилия": Тихановская призвала беларусов прекратить протесты

14:06
"Не хочу крови и насилия": Тихановская призвала белорусов прекратить протесты - фото 1
"Не хочу крови и насилия": Тихановская призвала белорусов прекратить протесты

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская попросила беларусов прекратить протесты.

Протесты в Беларуси, день второй: Как это было – ФОТО, ВИДЕО

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на белорусские СМИ.

Весь текст обращения политик зачитывала с бумажки.

"Я, Светлана Тихановская, благодарю вас за участие в выборах главы государства. Народ Беларуси сделал свой выбор. С благодарностью и теплотой я обращаюсь ко всем гражданам, которые поддерживали меня все это время. Белорусы! Я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких", - заявила Светлана Тихановская.

Что было ранее?

9 августа в Беларуси завершились выборы президента страны. По официальным данным, в избирательной гонке уверенно лидирует Александр Лукашенко. Однако согласились с этим отнюдь не все и тысячи людей вышли на улицу.

10 августа Светлана Тихановская заявила о непризнании результатов выборов, осуждении насилия и желании лично встретиться с Александром Лукашенко. В этот же день КГБ Беларуси сообщил о предотвращении покушения на жизнь оппозиционного кандидата.

Позже в сети появилась информация о насильном удержании Тихановской в здании ЦИК. Немного погодя эта новость была названа вбросом с целью заманить протестующих под здание избиркома.

Утром 11 августа глава МИД Литвы Линас Линкявичус сообщил о выезде Светланы Тихановской из Беларуси.

В этот же день политик попросила у белорусов прощения за свой выезд и призвала их остановить "насилие".

 
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