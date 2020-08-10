Тихановская не признает победу Лукашенко

Тихановская не признает победу Лукашенко

Светлана Тихановская не признает победу Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси.

"Слуга народа" поздравил Лукашенко с победой – ФОТО

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Об этом сообщает "МБХ медиа".

"Мой выход на улицу приведет к эскалации конфликта. Поэтому сейчас (в штабе) я с народом. Считаю себя победителем на выборах. У нас есть данные альтернативного подсчета и мы будем доказывать все нарушения", - заявила политик.

Как уточнила Светлана Тихановская, она предлагала встречу Лукашенко, однако тот так и не предоставил ответ.

Что было ранее?

9 августа в Беларуси завершились выборы президента страны. По официальным данным, в избирательной гонке уверенно лидирует Александр Лукашенко. Однако согласились с этим отнюдь не все и тысячи людей вышли на улицу.

Антиправительственные протесты охватили множество городов страны: Минск, Брест, Барановичи, Бобруйск и др. В ответ власти стянули дополнительные силы и применили против митингующих светошумовые гранаты, слезоточивый газ, водометы и травматическое оружие.

В результате столкновений пострадали сотни человек, по крайней мере один из протестующих погиб, еще 3 тысячи человек были задержаны.

Кто признал выборы в Беларуси?

На данный момент победу Александра Лукашенко на выборах в Беларуси признали лидеры Китая, России и Казахстана.

Президент Украины Владимир Зеленский от поздравлений воздержался и осудил насилие, призвав стороны к диалогу.