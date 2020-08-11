Тихановская выехала из Беларуси: Что произошло?
Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская выехала из Беларуси в Литву.
Об этом сообщил глава МИД Литвы Линас Линкявичус в Twitter.
"Cветлана Тихановская в безопасности. Она в Литве", - написал политик.
Что было ранее?
9 августа в Беларуси завершились выборы президента страны. По официальным данным, в избирательной гонке уверенно лидирует Александр Лукашенко. Однако согласились с этим отнюдь не все и тысячи людей вышли на улицу.
10 августа Светлана Тихановская заявила о непризнании результатов выборов, осуждении насилия и желании лично встретиться с Александром Лукашенко. В этот же день КГБ Беларуси сообщил о предотвращении покушения на жизнь оппозиционного кандидата.
Позже в сети появилась информация о насильном удержании Тихановской в здании ЦИК. Немного погодя эта новость была названа вбросом с целью заманить протестующих под здание избиркома.