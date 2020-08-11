Тихановская выехала из Беларуси: Что произошло?

Тихановская выехала из Беларуси: Что произошло?

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская выехала из Беларуси в Литву.

Об этом сообщил глава МИД Литвы Линас Линкявичус в Twitter.

"Cветлана Тихановская в безопасности. Она в Литве", - написал политик.

Что было ранее?

9 августа в Беларуси завершились выборы президента страны. По официальным данным, в избирательной гонке уверенно лидирует Александр Лукашенко. Однако согласились с этим отнюдь не все и тысячи людей вышли на улицу.

10 августа Светлана Тихановская заявила о непризнании результатов выборов, осуждении насилия и желании лично встретиться с Александром Лукашенко. В этот же день КГБ Беларуси сообщил о предотвращении покушения на жизнь оппозиционного кандидата.

Позже в сети появилась информация о насильном удержании Тихановской в здании ЦИК. Немного погодя эта новость была названа вбросом с целью заманить протестующих под здание избиркома.